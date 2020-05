Sergio Cammariere/ “Ho scoperto di essere cugino di Rino Gaetano…” (Vieni da me)

Pubblicità

Sergio Cammariere il protagonista di “Una canzone per te” a Vieni da me: il cantante si è prestato al format del salotto di Caterina Balivo tra risate e canzoni. La voce di “Tutto quello che un uomo” si è soffermato particolarmente sul brano “L’arca di Noè” di Sergio Endrigo: «Ho cantato questa canzone pochi mesi fa a “Una storia da cantare” con la Guaccero e Ruggeri, è sempre molto bello ricordare Endrigo, che ha scritto canzoni meravigliose. Io ho avuto l’onore di conoscerlo e di cantare con lui. Quando arrivai al terzo posto a Sanremo nel 2003, Sergio mi telefonò e mi disse: “Questa canzone ti porterà tanta fortuna, anche io con L’arca di Noè arrivai terzo e vinsi il premio della critica”».

SERGIO CAMMARIERE E LA PARENTELA CON RINO GAETANO

Sergio Cammariere è cugino di Rino Gaetano e non poteva certamente mancare la sua opinione su una canzone come “Ma il cielo è sempre più blu”: «Questa è una canzone importante. Quando il Crotone è arrivato in Serie A, questa era la canzone che inondava tutte le strade e la cantavano tutti in coro. Io ho scoperto la parentela nel 1996, quando sua madre mi comunicò che era la sorella di mio padre. Piano piano ho scoperto di avere un nonno paterno soprannominato “Seminator”».



