Sergio Campana è morto a 90 anni, chi era lo storico presidente dell’associazione italiana calciatori (oggi sabato 19 luglio 2025)

SERGIO CAMPANA È MORTO, FU PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CALCIATORI

Sergio Campana è morto a 90 anni oggi, sabato 19 luglio 2025. Da qualche settimana era ricoverato in una casa di cura di Bassano del Grappa, la cittadina del Veneto dove era nato il 1º agosto 1934. Il mondo del calcio piange il fondatore e presidente per molti anni dell’Associazione Italiana Calciatori, il “sindacato” dei giocatori di calcio italiani.

Da calciatore fu un attaccante, cresciuto nel Lanerossi Vicenza dove poi Sergio Campana avrebbe giocato per quasi tutta la carriera, con l’eccezione di un paio di stagioni nel Bologna fra il 1959 e il 1961. In parallelo portò avanti gli studi, si laureò in giurisprudenza e l’8 agosto 1967 si iscrisse all’ordine degli avvocati. Quello fu anche l’anno del suo ritiro come calciatore, ma il legame con il mondo del calcio era appena iniziato.

Infatti fu proprio Sergio Campana uno dei fondatori dell’Associazione Italiana Calciatori, insieme ad altri nomi più noti, quali ad esempio Giacomo Bulgarelli, Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Giancarlo De Sisti, ma gli fu affidato il ruolo di presidente proprio in qualità di avvocato e mantenne il ruolo per la bellezza di 43 anni.

Sergio Campana infatti lasciò la presidenza dell’AIC solamente il 28 aprile 2011, quando prese il suo posto Damiano Tommasi, che ha conservato l’incarico fino al 2020 – adesso il presidente è Umberto Calcagno, oggi l’AIC si è stretta alla famiglia di Sergio Campana, come d’altronde l’intero mondo del calcio italiano.

SERGIO CAMPANA È MORTO, LE BATTAGLIE CON L’AIC

Oggi magari qualcuno pensa che i calciatori abbiano fin troppo potere nei confronti dei club, ma negli anni Sessanta era sicuramente l’opposto. Sergio Campana fu allora fin dagli inizi uno dei principali attivisti per i diritti dei calciatori, senza distinzione di rango, come indicava lo slogan coniato dallo stesso Campana: “Il nostro è un sindacato di tutti, non solo dei campioni”. Gli stessi Mazzola e Rivera lo avevano identificato come l’uomo giusto per tutelare i calciatori, mettendolo alla guida di un’organizzazione nella quale fossero i giocatori a rappresentare loro stessi.

Nel corso dei decenni sono state tante le battaglie di Sergio Campana: lo svincolo contrattuale, il diritto a una pensione e un’assistenza sanitaria, ricordando che ai tempi due club potevano mettersi d’accordo per la cessione di un calciatore senza nemmeno contattarlo. Resta memorabile lo sciopero indetto il 16 e 17 marzo 1996, che fermò il calcio italiano in quel fine settimana, nel periodo in cui molto stava cambiando subito dopo la Legge Bosman. Quindi possiamo ben dire che Sergio Campana abbia fatto la storia del calcio.