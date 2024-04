Sergio Caputo, chi è e carriera/ Il successo e il rapporto con Sanremo: “Dal 1998 mai più invitato”

Sergio Caputo, la carriera: da Il Garibaldi Innamorato ai Festival di Sanremo

Sergio Caputo sarà ospite a La volta buona, il programma di Caterina Balivo che torna in onda oggi pomeriggio su Rai 1. La carriera del celebre cantante ha sfiorato generi quali lo swing e il pop, avvicinandosi poi alla scena jazz e diventando presto uno dei più raffinati e stimati esponenti del cantautorato italiano. La prima importante ventata di popolarità arriva nel 1983 con il suo primo album Un sabato italiano, pubblicato per la CDG. L’anno successivo pubblica poi il suo secondo album, Italiani mambo.

La carriera di Sergio Caputo è indissolubilmente legata anche al Festival di Sanremo, al quale ha preso parte per ben 3 volte. La prima partecipazione è datata 1987, quando si è presentato con il celebre brano Il Garibaldi Innamorato, uno dei brani di maggior successo del suo ricco repertorio artistico. In concomitanza con la pubblicazione dell’album del 1989 Lontano che vai, prende parte per la seconda volta a Sanremo con Rifarsi una vita. La terza partecipazione è invece del 1998 con il brano Flamingo.

Sergio Caputo, il successo tra Italia e USA e la sperimentazione nella musica

“Dal 1998 al Festival di Sanremo non sono stato mai più invitato. Non so spiegarmi il perché. Detto ciò mi rendo conto che la scelta del Festival si fa ormai da anni sui personaggi anche se sbucati dal nulla pochi mesi prima, non più sulla qualità delle canzoni che infatti vengono rapidamente dimenticate“: così Sergio Caputo aveva commentato la sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo negli ultimi anni, in un’intervista rilasciata all’Ansa nel 2021.

Ma il celebre cantautore ha anche viaggiato fuori dall’Italia sul finire degli anni ’90, come negli Stati Uniti. Dopo il tour del 1998, in particolare, decide di trasferirsi in California e di dedicarsi a tempo pieno al jazz. Caputo in carriera ha pubblicato brani immortali come Un sabato italiano e Bimba se sapessi, diventando stimato autore e sperimentatore di differenti generi, tra cui la musica latina e la musica leggera. Inoltre, si è distinto anche per le sue eccellenti doti alla chitarra elettrica.

