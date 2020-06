Sergio Cofferati: “Piano Colao sbagliato”/ Video “Scuola e lavoro, che errori!”

Pubblicità

Nel corso della puntata di “Stasera Italia” andata in onda ieri, giovedì 11 giugno 2020, e condotta da Barbara Palombelli su Rete 4, è intervenuto in collegamento video l’ex parlamentare europeo Sergio Cofferati, il quale ha voluto commentare il piano Colao, sottoposto nei giorni scorsi al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e già molto discusso e chiacchierato dagli italiani, tanto in televisione quanto sul web e sui giornali. L’ex segretario della Cgil, prendendo la parola, ha formulato un quesito specifico a un altro ospite della trasmissione griffata Mediaset, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. “C’è un piano Colao – ha esordito Cofferati –, ma è anche il piano del Governo?”. Parafrasando: i vertici amministrativi italiani approvano e condividono quanto riportato nel documento dalla task force allestita da Conte? Un interrogativo al quale, evidentemente, Sergio Cofferati si augura venga fornita risposta negativa: “Se così fosse – ha aggiunto – dico subito che ci sono dei titoli, nelle cose che ha scritto Colao con il suo gruppo, molto sbagliati secondo me. Penso alla scuola, penso al lavoro, per fare due esempi non marginali. Se quelle sono le proposte del governo, altro che concertazione: ci sarà il conflitto, inevitabilmente”.

“Il #PianoColao è anche il piano del Governo? In tal caso ci sarà il conflitto inevitabilmente”@Cofferati a #StaseraItalia pic.twitter.com/brEkhFQWHg — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 11, 2020





