Sergio Conceicao al Napoli: salta tutto?/ Calciomercato, divergenze sul contratto

Sembrerebbe essere già saltato lo sbarco del tecnico portoghese Sergio Conceiçao al Napoli. Nella giornata di ieri, come vi avevamo riportato anche noi, l’operazione sembrava ormai cosa fatta, con l’ex calciatore della Lazio e dell’Inter che avrebbe dovuto prendere il posto di Gennaro Gattuso in vista della stagione 2021-2022, ma nelle ultime ore qualcosa deve essere andato storto. Come riferisce Sportmediaset, nonostante lo sbarco a Roma del tecnico lusitano fosse previsto per domani, con tanto di conferenza stampa di presentazione, sarebbero sorti dei problemi e delle divergenze sul contratto, tali da far decadere il tutto.

Al momento sembra che il presidente Aurelio De Laurentiis abbia preso tempo per riflettere, ma stando ai colleghi del Biscione si tratterebbe di “una pausa di riflessione che non presuppone nulla di buono”. A questo punto non è da escludere che Conceicao posso rimanere ad Oporto, con un prolungamento di altri due anni di contratto, e far tramontare così definitivamente l’ipotesi Napoli.

SERGIO CONCEICAO AL NAPOLI, SALTA TUTTO. I PAPABILI: DA INZAGHI AL SOGNO ALLEGRI

Chi sarà quindi l’allenatore degli azzurri per l’annata che verrà? Al momento la domanda non trova risposta e fra i candidati dell’ultima ora è spuntato anche il nome di Simone Inzaghi, reduce da anni ottimi alla guida della Lazio, ma che potrebbe cambiare casacca, sostituito tra l’altro a Formello proprio da Gattuso. In ballo c’è ancora Luciano Spalletti, nome chiacchierato ormai da settimane dalle parti di Castel Volturno, e attenzione anche a Ivan Juric dell’Hellas Verona, che però viene dalla recente “eliminazione” proprio del Napoli dalla Champions League dopo la sfida di domenica sera. Infine, occhio ai nomi di Vincenzo Italiano e a quello di Massimiliano Allegri, quest’ultimo, più un sogno che una pista concreta. Tornando a Sergio Conceicao, il Napoli aveva messo sul piatto un contratto da 3.5 milioni di euro netti per due anni, ma evidentemente il giocatore chiedeva di più, o non è da escludere ci sia stato uno scontro sui diritti di immagini, che il patron azzurro è solito tenere per se.

