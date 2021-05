Sergio Conceição nuovo allenatore del Napoli?/ Ultime notizie: “Contratto biennale”

Dato l’addio a Gennaro Gattuso dopo l’amaro pareggio per 1-1 contro il Verona, il Napoli è a caccia del nuovo allenatore. Tanti i nomi accostati alla compagine partenopea, ma il Corriere dello Sport non ha dubbi: il nuovo tecnico sarà Sergio Conceição, attuale manager del Porto. Il quotidiano diretto da Zazzaroni rivela che il portoghese verrà presentato nei prossimi giorni.

Reduce da un secondo posto in Liga portoghese e dall’ottimo percorso in Champions League, eliminata la Juventus di Andrea Pirlo, Sergio Conceição ha un passato da calciatore in Serie A con le maglie di Parma, Lazio e Inter. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte dello stadio Diego Maradona di Napoli, la sua prima esperienza fuori dal Portogallo ad esclusione della breve parentesi sulla panchina del Nantes, in Ligue 1.

Sergio Conceição al Napoli: pronto contratto biennale

La notizia lanciata dal Corriere dello Sport su Sergio Conceição come nuovo allenatore del Napoli ha trovato subito delle conferme. Radio Kiss Kiss Napoli ha rimarcato che Aurelio de Laurentiis ha messo sul piatto un contratto fino al 30 giugno 2023. Un biennale alla ricerca della svolta e di qualche trofeo, ma la compagine campana deve fare i conti con la riluttanza del Porto di lasciare partire il suo condottiero. Tuttomercatoweb ha evidenziato che i Dragoes hanno organizzato un summit con Sergio Conceição e sono pronti a rilanciare come progetto tecnico ed economico per convincerlo a restare. Ricordiamo che il portoghese negli ultimi giorni è stato accostato anche alla panchina della Lazio, dove la permanenza di Simone Inzaghi è tutt’altro che scontata…

