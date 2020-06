Sergio De Gregorio arrestato/ Ex senatore in manette per estorsione e riciclaggio

Pubblicità

L’ex senatore della repubblica italiana, Sergio De Gregorio, è stato arrestato stamane a Roma, nell’ambito di un blitz antimafia condotto dalla Squadra mobile e coordinata dalla Dda capitolina. Come sottolineato dai colleghi di Fanpage, l’operazione è scattata stamane all’alba, è attualmente in corso, ed ha riguardato l’esecuzione di misure cautelari emesse dal gip a carico di nove persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. L’operazione è stata definita “Pianeta Italia” ed ha portato anche al sequestro preventivo di quote sociali, conti correnti, aziende e beni delle stesse, per un valore totale di 480mila euro. Come detto in apertura, fra i coinvolti vi sarebbe anche l’ex senatore del Popolo delle Libertà, per cui è stata disposta la misura cautelare in carcere. Attualmente giornalista e politico, De Gregorio era già stato iscritto nel 2012 nel registro degli indagati con le accuse di truffa e false fatturazioni nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti al quotidiano L’Avanti.

SERGIO DE GREGORIO, I DUE MILIONI DI EURO RICEVUTI PER LA COMPRAVENDITA DI SENATORI

L’ex senatore è stato inoltre accusato in passato di essersi fatto corrompere per il suo passaggio datato 2007 nel centrodestra, scrive sempre Fanpage, e nel 2013, in merito ad un’inchiesta sulla possibile compravendita dei senatori, aveva ammesso di aver ottenuto due milioni di euro. “Ho preso due milioni di euro in nero – aveva specificato De Gregorio sette anni fa dopo un interrogatorio con i pm sulla vicenda – l’ho già detto ai magistrati di Napoli. Ho commesso un reato. Sul perché me li abbiano dati in nero me lo sono chiesto anch’io, se me li avessero dati in maniera trasparente li avrei dichiarati come ho dichiarato un milione di euro alla Camera e sarei stato nella legge. Ho accettato un pagamento in nero, ho sbagliato e l’ho confessato al magistrato”. Si aggiunge un nuovo capitolo alle vicende giudiziarie di De Gregorio, in attesa ovviamente della replica dello stesso e dei suoi avvocati.



