Sergio Di Folco, marito Emanuela Aureli/ “Non siamo mai stata così felici”

Sergio Di Folco è il marito di Emanuela Aureli: dall’incontro in discoteca al grande amore. Poi il matrimonio e la nascita di Giulio. Nel 2015 i due si sposano con un rito civile a Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone. Dopo pochi mesi, per la precisione il 3 dicembre 2015, Emanuela Aureli e Sergio Di Folco diventano genitori del piccolo Giulio. La coppia durante un’intervista rilasciata a Vieni da Me di Caterina Balivo ha raccontato come hanno trascorso il primo lockdown. “Sono stato benissimo sempre – ha detto Di Folco, già segretario Generale Sip Polizia e segretario nazionale Uil Sicurezza – sia quando faceva i personaggi che quando era Emanuela. Nella negatività che c’è stata abbiamo riscoperto delle cose positive come la quotidianità e il rapporto con nostro figlio”.

Un amore nato quasi per caso quello tra il segretario del SIP e la comica e imitatrice che, intervistata dal settimanale DiPiù ha rivelato : “avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice”.

Chi è Sergio Di Folco, marito di Emanuela Aureli

Ma chi è Sergio Di Folco, marito di Emanuela Aureli? Classe 1980, Sergio è nato il 9 gennaio a Sora, un piccolo paese in provincia di Frosinone sotto il segno del Capricorno. Dal 2017 ricopre l’incarico di segretario del SIP, ovvero Sindacato Autonomo di Polizia. Non solo, Di Folco è anche insegnante presso l’Università privata Niccolò Cusano. Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Bari, Di Folco ha proseguito il suo percorso di studi specializzandosi e conseguendo diversi master. Tra lui e la moglie Emanuela Aureli ci sono circa sette anni di differenza di età, ma questo non è mai stato né un problema né un impedimento al loro grande amore!

