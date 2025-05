È finita tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. A confermarlo è stata Marcella Bonifacio (mamma della ragazza) in base ad una segnalazione fatta da una fan a Deianira Marzano. Così, l’esperta di gossip ha riportato quanto detto dalla seguace, dando la notizia clamorosa della rottura. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello, ma non è stato amore immediato: Sergio ha corteggiato fino alla fine Greta e alla fine si sono innamorati entrambi fino a decidere di intraprendere una relazione seria.

Pochi giorni fa la modella aveva voluto chiarire alcuni punti smentendo diverse voci che circolavano sul web riguardo alla presenza di una terza persona e di tradimenti vari che li avrebbero condotti poi alla crisi. “Sapete che parlo solo quando me la sento, se voglio prendermi del tempo per me e non espormi sui social lo faccio“, aveva raccontato Greta Rossetti, “Non mettete in mezzo terze persone che non cʼentrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali. Come stanno le cose lo so io e lo sa Sergio“. Insomma, l’ex fidanzata di Sergio D’Ottavi ha smentito che la causa della rottura sia stata la presenza di tante persone.

Poche ore fa Deianira Marzano ha pubblicato una storia sul suo profilo, riportando le parole di una fan. Quest’ultima ha fatto sapere che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati ufficialmente. La notizia arriva da una live su TikTok di Marcella Bonifacio, mamma della modella che in una diretta avrebbe detto che ormai i due ex gieffini sono rimasti solo amici, interrompendo la relazione di coppia. La modella aveva già annunciato la rottura da Sergio nell’agosto 2024, qualche mese dopo il Grande Fratello, ma poco dopo i due avevano deciso di riprovarci e continuare con il loro rapporto.