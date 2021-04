Sergio e Giulio di Folco, marito e figlio Emanuela Aureli/ “Abbiamo rischiato di..”

Sergio Di Folco è il marito di Emanuela Aureli, la nota imitatrice e artista che sarà nello studio di Oggi è un altro giorno tra qualche ora. Chi segue la tv, in generale i programma di Barbara d’Urso o di Mara Venier, conosce bene anche l’uomo che ha conquistato e stregato l’attrice tanto da sposarlo nonostante il ‘problema’ della differenza d’età. Lui infatti ha sette anni meno di lei ma questo di certo non ha mai impensierito la coppa felice e innamorata. Sergio di Folco, classe 1980, è nato a Sora, in provincia di Frosinone, ma vive a Rocca D’Arce ed è segretario generale nazionale del Sip, il Sindacato Autonomo di Polizia, ormai da quattro anni. L’uomo ha sposato l’imitatrice nel 2015 e ha svolto anche il compito di assessore comunitario e comunale nella città dove vivono oltre ad essere professore universitario presso la Niccolò Cusano.

Laura Pausini "Se vinco l'Oscar lo dedico al mio papà"/ "Porterò mia figlia e.."

Sergio e Giulio di Folco, marito e figlio Emanuela Aureli, chi sono?

Dall’unione tra Sergio di Folco ed Emanuela Aureli è nato il piccolo Giulio, il bambino spesso protagonista in tv sin dal primo vagito soprattutto per via di un evento tragico che ha rischiato davvero di non regalare un lieto fine a questa storia. Proprio qualche anno fa, Emanuela Aureli ha raccontato che il suo bambino ha rischiato di morire perché colpito da un grave forma influenzale con febbre alta e inappetenza. Quando le condizioni si sono aggravate, hanno deciso di portarlo in ospedale e a quel punto è stato operato di urgenza per via di una polmonite in corso. Questo ha reso Emanuela Aureli una mamma apprensiva convinta del fatto che se non lo avesse portato in ospedale in quel momento, il suo bambino non ce l’avrebbe fatta.

LEGGI ANCHE:

Annalisa Minetti riacquista la vista/ “Due telecamere e riconoscerò volti e oggetti”Morgan: “Gesù? L'han fatto fuori i mercanti”/ “Sarebbe bello vederlo non in croce”

© RIPRODUZIONE RISERVATA