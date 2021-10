Sergio e Jessica, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ La coppia ha visioni diverse sul futuro?

Tra Sergio e Jessica tensioni in vista a Matrimonio a Prima vista Italia?

Sergio e Jessica sono una delle coppie protagoniste della nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, l’esperimento sociale che vede tre coppie di single accoppiati da un team di esperti. La compatibilità fra Jessica e Sergio è molto alta e dopo il matrimonio al buio, la coppia sembra essere in grande sintonia. Durante il viaggio di nozze però i due si ritrovano da soli e cominciano a farsi sentire e notare le prime diversità anche se Sergio è molto preso da Jessica. Il neo sposo, infatti, durante una gita in barca si lascia scappare “sei sopra ogni aspettativa” a conferma che comincia ad affezionarsi alla sposa.

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Diretta, incontri separati: Martina e Davide? lui va via

Per Jessica si tratta di una esperienza del tutto nuova, ma fortemente voluta. Come voluta è la scelta di un marito più grande di lei, visto che la ragazza ha richiesto espressamente al team di esperti del programma la sessuologa Nada Lofreddi e lo psicoterapeuta Mario Abis un uomo più grande. “Ha chiesto un uomo anche molto più grande di lei, noi abbiamo pensato di scegliere un uomo molto maturo per lei ma che non avesse le stigmate di una figura paterna, di un padre poi non se ne fa nulla” – ha detto la sessuologa Nada Lofreddi.

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Diretta: Davide e Martina litigano, spunta l'ex

Sergio e Jessica a Matrimonio a Prima vista: primi contrasti durante il viaggio di nozze

Durante il viaggio di nozze Jessica e Sergio parlano del loro matrimonio e iniziano le prove di convivenza. Le cose sembrano andare alla grande, ma durante un pic-nic fuori porta i due cominciano ad avere un confronto completamente diverso sul futuro. I due, infatti, sembrano avere due visioni completamente diverse sul loro futuro dopo l’esperienza di Matrimonio a Prima Vista.

Jessica è alla ricerca di un uomo forte e risoluto, forte e attento ad ogni sua esigenza, mentre Sergio è tutto orientato sulla persona che ha affianco. Una scelta che non rende molto sicura Jessica. Che dire cominciano ad affiorare le prime differenze tra i due, come andrà a finire?

Dalila e Manuel, Matrimonio a prima vista/ Lui: "Di lei mi posso innamorare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA