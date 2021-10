Sergio e Jessica, Matrimonio a prima vista Italia/ Lei incerta: “non mi da sicurezze”

Sergio e Jessica sono una delle coppie della nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista 2021. Dopo le nozze affiorano però le prime diversità nella coppia di neo sposi che si è trovata a condividere il viaggio di nozze. Durante un breve viaggio in barca lo sposo ha un lancio verso la moglie dicendole: “sei sopra ogni aspettativa”. Tra i due c’è una bella differenza d’età, ma in realtà questa è stata una richiesta espressa proprio da Jessica come hanno sottolineato la sessuologa Nada Lofreddi e lo psicoterapeuta Mario Abis: “ha chiesto un uomo anche molto più grande di lei, noi abbiamo pensato di scegliere un uomo molto maturo per lei ma che non avesse le stigmate di una figura paterna, di un padre poi non se ne fa nulla”.

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Diretta: Davide e Martina litigano, spunta l'ex

Il loro match però è ancora da verificare visto che le insicurezze di Jessica si presentano sempre. In particolare tra i due sembrerebbe al momento mancare un’affinità fisica nonostante abbiano trovato una fortissima affinità mentale.

Sergio e Jessica litigano a Matrimonio a Prima Vista 2021

Sta di fatto che al secondo giorno di conoscenza per Sergio e Jessica si sono presentati i primi dubbi. Tutto è nato quando Sergio si è fatto trovare a lavoro lasciandosi andare ad una confidenza che ha spiazzata la moglie. Lo sposo, infatti, ha confessato di non sentirsi a proprio agio: “io ti guardo e ti osservo e alcune volte non capisco i tuoi atteggiamenti”. Parole che hanno incupito la ragazza che alle telecamere ha rivelato: “non mi da le sicurezze che mi permettono di abbandonarmi”. Poco dopo i due hanno avuto una fortissima lite.

Dalila e Manuel, Matrimonio a prima vista/ "Ci sono i presupposti per innamorarsi"

Per fortuna poi le cose si sono rasserenate, visto che gli sposi si sono confrontati sulla possibilità di fare un viaggio insieme. La sposa, infatti, ha rivelato: “un viaggio insieme a te lo farei” con Sergio che si è lasciato andare ad una confessione “nonostante tutto, sei dolce”. Chissà che la coppia non possa ritrovarsi recuperando così il loro matrimonio a prima vista!

LEGGI ANCHE:

Sergio e Jessica, Matrimonio a prima vista / La tranquillità dura solo poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA