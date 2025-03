Si chiamano Sergio e Riccarda, i genitori di Francesco Gabbani, il cantautore che ha partecipato con “Viva la vita” al Festival di Sanremo 2025. Una bella famiglia quella del cantautore che ha sempre creduto nel talento del figlio cresciuto con la musica nel sangue. A raccontarlo diversi anni fa è stato proprio il papà Sergio poco dopo la vittoria di Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma” a Sanremo 2017: “ha la musica nel sangue, come me, che sono un musicista. Non sono stupito dalla sua arte”. Il padre non nasconde di essere rimasto stupito dal grandissimo successo conquistato dal figlio pur essendo consapevole di quanti sacrifici e gavetta ha fatto nella sua vita non essendo nato in un talent show televisivo.

“Ora Francesco è un artista completo. Io sono orgoglioso” – ha detto il padre Sergio Gabbani che nella rovincia di Massa Carrara ha un negozio di musica. Ricordando proprio la vittoria del figlio alla 77esima edizione del Festival di Sanremo 2017 ha detto: “non ha voluto farmi ascoltare la canzone”.

Il rapporto di Francesco Gabbani con i genitori Sergio e Riccarda

La vittoria al Festival di Sanremo 2017 di Francesco Gabbani gli ha sicuramente cambiato la vita, ma i genitori Sergio e Riccarda sono sempre stati certi che nulla sarebbe cambiato. “Non farà mai la star. Gli interessa solo la musica” – ha detto a gran voce il padre Sergio. Se il padre l’ha sempre incoraggiato, mamma Riccarda, invece, in diverse occasioni l’ha ostacolato e l’ha ammesso in un videomessaggio inviato al figlio: “quante volte ti ho ostacolato per questo lavoro, perché pensavo che era una strada difficile”. A distanza di anni e dopo diverse vittorie, mamma Riccarda è orgogliosissima del figlio: “hai raggiunto quello che hai sempre desiderato di fare, ma sei rimasto il mio Francesco”.

Nulla è cambiato nella vita di Francesco Gabbani che appena può torna a casa dai suoi genitori con cui condivide momenti di vita semplice e quotidiana. Proprio il cantante parlando della mamma ha detto: “la ringrazio tanto e ho capito la sua posizione e il suo punto di vista”. Anzi, Gabbani ha sottolineato di non essersi mai sentito limitato dalla mamma, anzi semplicemente ha compreso che il suo era un consiglio a stare attento. Infine parlando dei suoi genitori ha ammesso: “se sarò genitore avrò le stesse preoccupazioni”.