Sergio Endrigo, com’è morto e malattia/ L’addio nel 2005 al gigante della canzone italiana

Sergio Endrigo è stato uno dei grandi artisti della nostra storia e, grazie alle sue canzoni, ha tracciato un solco profondissimo nella musica e nella canzone italiana. Da Canzone per te a Lontano dagli occhi, sino a L’arca di Noè e alla celeberrima ed intramontabile Io che amo solo te, ha segnato una generazione intera portando in alto il prestigio e il valore del cantautorato italiano. La carriera dell’artista, il cui ricordo verrà celebrato oggi pomeriggio nel salotto di Oggi è un altro giorno, dove sarà ospite la figlia Claudia, si è tuttavia interrotta all’inizio degli anni 2000 per cause di forza maggiore.

La sua ultima tournée fu in Brasile nel 2000, e fu anche il suo ultimo impegno professionale in giro per il mondo. Il 7 settembre 2005, infatti, Endrigo morì all’età di 72 anni a causa di un cancro ai polmoni che gli era stato diagnosticato alcuni mesi prima. La lotta contro la malattia fu per lui coraggiosa ed estenuante, ma alla fine purtroppo non gli diede scampo. Dopo il funerale è stato sepolto a Terni, nella tomba di famiglia.

In seguito alla sua morte, la musica di Sergio Endrigo è stata omaggiata attraverso la voce e il ricordo di numerosissimi artisti della musica italiana. Elisa, ospite al Festival di Sanremo 2010, ha reinterpretato Canzone per te, mentre Gianna Nannini ha reinterpretato Io che amo solo te e Lontano dagli occhi nel suo album del 2014 Hitalia. Ci fu poi il tributo di Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Canzone per te.

Tantissime cover, preziosi omaggi e indelebili ricordi ad un artista infinito, che con la sua musica ha segnato la storia del cantautorato italiano e ci ha lasciato in eredità pietre miliari nella canzone italiana.

