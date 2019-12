Sergio Esposito, chi è ?/ Quando lo street food diventa arte (Natale a casa Battista)

Chi è Sergio Esposito?

La carriera di Sergio Esposito è esplosa in pochissimo tempo: il suo nome spunta fra i contenuti social del Gambero Rosso proprio perchè è riuscito ad affermarsi come paninaro a breve tempo dall’apertura della sua attività di street food al Mercato di Testaccio, a Roma. Morti e Vai, un sandwich creato da Esposito e la moglie Mara Cipriani, è il simbolo della volontà del testaccino di mettere al centro la carne, dalla lavorazione alla preparazione. Dopo 40 anni di lavoro nel Mattatoio, Sergio ha deciso di svoltare. “Un lavoro che mi ha permesso di conoscere ogni segreto di questo alimento”, confida a 2Night. Il chiosco però non è stata la prima esperienza nella ristorazione, visto che il paninaro ha aperto inizialmente un ristorante a San Giovanni, che non gli ha regalato tuttavia la stessa fortuna. Fra le sue proposte delle ricette tradizionali che passano dallo spezzatino al sugo con peperoncino, il Picchiapo’ e quello con trippa, oltre al sandwich con scaloppine al vino bianco e funghi. Non stupisce che il campione di street food romanesco, citato persino dal New York Times, sarà fra gli ospiti di Natale a Casa Battista, lo show del comico Maurizio Battista che andrà in onda su Rai 2 oggi, lunedì 16 dicembre 2019.

Sergio Esposito, lo street food per le strade del Mercato di Testaccio

Lo street food accende le luci su Sergio Esposito, esperto paninaro del Mercato Testaccio che sta girando il mondo grazie alla propria fama nel realizzare gustosi sandwich. Ha una grande conoscenza del Mattatoio di Roma in cui per tanti anni ha lavorato alla macellazione della carne, esperienza che gli ha permesso di maturare una grande conoscenza nei molteplici tagli. “Ho voluto mettere la cucina romana nei panini. Per questo ho trasformato il banco di macelleria in paninoteca”, dice Esposito alla Gazzetta di Mantova. La sua idea nasce sette anni fa, quando riesce ad attirare l’attenzione del Gambero Rosso con i suoi panini all’allesso, alla trippa e alla pajata. Il successo è stato immediato e così Sergio, poeta della panineria alla romana, ha aperto un altro punto vendita a Mordi, per poi aprirne un altro a San Giovanni, sempre a Roma. Il titolare del Mordi e Vai ha scoperto la sua passione da bambino, quando il padre lo portava alla macelleria. “Oggi ho trovato mia moglie che è una cuoca veramente brava, abbiamo deciso così di mettere la mia professionalità nella carne e la sua nel cucinare. Il successo ci ha dato ragione”, ha dichiarato. I sacrifici non mancano, ma nemmeno il sorriso. Sergio inizia a lavorare al mattino presto, verso le 5.30/6, per preparare tutti gli ingredienti. Poi apre il banco e ritorna a casa solo alla sera tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA