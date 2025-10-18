Sergio Friscia, chi è l'attore palermitano: gli esordi tra radio e tv locali, poi il successo con "Macao". Nella vita privata diverse delusioni

Sergio Friscia, attore, conduttore e comico di origine siciliana, ha cominciato la sua straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo partendo dall’animazione. Inizialmente disc jockey, ha lavorato nelle discoteche e nei locali più in voga di tutta la Sicilia, fino ad approdare alla radio e dopo ancora alle tv locali. Proprio in Sicilia, dunque, ha mosso i primi passi in questo mondo che poi nel 1997 lo ha accolto in grande stile anche sul nazionale. Nel 1997, infatti, Sergio Friscia è entrato nel cast di “Macao”, programma di Gianni Boncompagni, dove ha cominciato a lavorare come comico.

Sergio Friscia, chi è l'attore e conduttore siculo/ Tra set e vita privata: mai stato sposato

Molto riservato, Sergio Friscia ha parlato raramente della sua infanzia e di quelli che sono state le delusioni della sua vita. In una di queste occasioni, parlando con Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio”, ha rivelato: “I miei genitori quando avevo 19 anni si sono separati. Non era una situazione piacevole, nessuna famiglia del Mulino Bianco. Sono stato proprio io a 19 anni a prenderli da parte e a consigliare loro di separarsi, perché era un continuo litigare. Io sono uno che preferisce la pace, amo la pace”.

Sergio Friscia, chi è?/ Da Striscia la Notizia a Ciao Darwin, vita privata nel mistero: "Il mio segreto..."

Sergio Friscia, chi è: “Una storia mi ha segnato”

Sergio Friscia non è mai stato sposato e non ha figli. L’attore palermitano ha parlato davvero raramente della sua vita privata, preferendo vivere il suo privato in maniera intima. Nella stessa intervista a “Ciao Maschio”, però, ha raccontato di aver subito diverse delusioni e di aver imparato, solamente di recente, a stare solo: “È stato un percorso difficile perché facendo il nostro mestiere non sai mai chi si avvicina a te per un motivo o per un altro. In passato mi è capitato di conoscere ragazze che si sono poste in un modo ma poi si sono rivelate tutt’altro. Tra queste c’è stata una storia che mi ha segnato in particolar modo. Ce l’ho più con me stesso per essermi fatto fregare”.