Chi è Sergio Friscia, celebre conduttore e attore comico protagonista a Ciao Darwin 9: "Credo sia uno sbaglio etichettare gli attori..."
Sergio Friscia, la carriera dello showman e l’importanza della gavetta
C’è anche il mitico Sergio Friscia tra i protagonisti di Ciao Darwin 9, in replica questa sera sabato 9 agosto su Canale 5. Il conduttore e showman siciliano, volto iconico di Striscia la Notizia, si mette alla prova nel celebre programma di Paolo Bonolis, tra sfide, gag memorabili e momenti di grande irriverenza. Uno spettacolo che Sergio Friscia vive con grande leggerezza, forte di una gavetta che lo ha portato lontano a livello professionale.
Una gavetta fondamentale, come rimarca orgogliosamente lo showman in una bella intervista rilasciata a La Notizia, dove parla del suo percorso. “Eravamo tutti alle prime armi, ci siamo costruiti dal nulla. Questa è stata la nostra forza”, ha spiegato orgoglioso l’artista. Trent’anni di carriera dicono tanto del suo percorso, segnato dalla comicità in teatro e dall’ironia e all’informazione in tv.
Sergio Friscia, da Striscia la Notizia a Ciao Darwin 9
Poliedrico e camaleontico, Sergio Friscia sa come far ridere, ma non solo. Nel corso della sua carriera di attore ha infatti spaziato tra ruoli divertenti e profondamente drammatici. Una caratteristica di cui Sergio va molto fiero e che mette sotto i riflettori di Ciao Darwin, dove regala momenti di grande spasso. Alla guida del team Divano, il conduttore di Striscia è pronto a trascinare la squadra verso la vittoria.
Ci riuscirà? Di sicuro che sa i momenti divertenti non mancheranno, come insegna la sua lunga carriera di cabarettista. “Ma credo sia sbagliato etichettare gli attori, nel mio caso ho sempre preso tanto dalla realtà e da ciò che ci circonda. Basta guardarsi attorno, capire le caratteristiche di persone che vedi per la strada ed esasperarle”, ha confidato in una intervista il celebre presentatore siciliano.