Sergio Friscia, chi è il comico e attore originario di Palermo: la carriera iniziata nelle discoteche, poi i villaggi turistici e la tv

Nato a Palermo nel 1971, Sergio Friscia ha cominciato il suo percorso artistico, come tanti suoi coetanei, come disc jockey e vocalist. Sergio, infatti, per tre anni ha suonato in discoteche e locali siciliani, lavorando come animatore nei villaggi turistici. A seguire, ha cominciato a lavorare per la radio in diverse emittenti siciliano, fino a sbarcare in tv, sempre nella sua splendida isola, nel 1990. I suoi programmi hanno fin da subito fatto divertire e ridere oltre i confini, tanto da permettere l’approdo in tv. Nel 1997, infatti, per Sergio Friscia è cominciata una nuova avventura sulla Rai. All’epoca ventiseienne, è stato chiamato a fr parte della squadra dei comici di Macao, programma di Gianni Boncompagni di Rai 2. Lì, Sergio ha messo a punto diversi personaggi che hanno avuto importante successo.

Dalla tv, per Friscia sono arrivati spettacoli teatrali, fiction, serie tv. Tra queste “Il capo dei capi” su Canale 5, serie nella quale ha interpretato un killer. E ancora importante l’impiego in “Squadra antimafia” dove ha interpretato il boss Nardo Abate. Non sono mancati però neppure ruoli al cinema, come quelli nei film degli amici Ficarra e Picone. In tv, invece, In televisione, invece, Sergio Friscia ha fatto parte del cast di “Domenica In” e ancora è volto di “Striscia la notizia” che conduce in maniera più o meno costante dal 2011.

Parlando della sua esperienza artistica, Sergio Friscia ha raccontato a “TG Poste”: “Ho sempre cercato di essere poliedrico: ho impiegato 15 anni per superare i pregiudizi di chi pensava che potessi interpretare solo ruoli comici”. La capacità di far ridere, secondo Sergio Friscia, è un “valore aggiunto”. Per questo lui, che ha cominciato la sua carriera come disc jockey nelle discoteche, riesce benissimo in tutto ciò che fa, dal cinema alla televisione passando per la radio.