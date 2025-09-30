Sergio Friscia, chi è l'attore palermitano e condutture di Striscia? I progetti futuri, la passione per il karate e la "segretezza" sulla vita privata

Sergio Friscia ha nuovi progetti: l’attore e conduttore ha di recente annunciato di aver scritto un film che ha intenzione di girare a Trapani. Lui, originario di Palermo, dove è nato nel 1971, è particolarmente legato alla sua terra dove torna appena possibile nonostante i numerosi impegni di lavoro. Parlando, proprio durante il Trapani Film Festival, l’attore e conduttore ha dato un consiglio ai giovani che aspirano a fare il suo stesso mestiere: “Questo è un mestiere vero, non un’alternativa al lavoro. Bisogna farlo col cuore, con impegno, e non fermarsi mai anche davanti ai no. Se credi davvero nel tuo progetto, vai avanti”.

Con la sua simpatia e la sua verve ironica, Sergio Friscia è da sempre un uomo particolarmente amato nel mondo dello spettacolo, eppure nonostante questo sembra che non sia fidanzato, o meglio, sicuramente non è mai stato sposato. Nonostante la fama e il successo, l’attore non ha una moglie e a quanto pare neppure dei figli. Molto riservato e sempre attento a tutelare la sua vita privata, Sergio Friscia non ha mai parlato di fidanzate o di figli. Al di là dunque di quello che sappiamo su Friscia in merito al suo lavoro e al suo grande talento come conduttore e attore, sono poche le informazioni sul suo privato.

Se poco sappiamo su quella che è la vita privata di Sergio Friscia, considerando che non sappiamo se sia o meno fidanzato e se lo sia mai stato, qualche informazione in più ci viene proprio da lui sulle sue passioni. Al di là del cinema e della televisione, infatti, sappiamo che l’attore palermitano è un grande appassionato di sport e in particolare di marziali, che a suo dire lo temprano anche nel mestiere. “Non si perde mai: quando va male un incontro, in realtà non hai perso ma hai imparato” ha raccontato proprio l’attore.