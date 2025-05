Tra i protagonisti della speciale serata di Sarabanda, affidata a Enrico Papi, troveremo Sergio Friscia, il noto attore e comico, che abbiamo visto negli ultimi anni anche dietro il bancone di Striscia la notizia, sarà di scena nel programma musicale su Italia Uno. Originario della Sicilia e più precisamente di Palermo, Sergio Friscia si è costruito la carriera un passo alla volta, raccogliendo nel tempo tante soddisfazioni. La gavetta si è rivelata la sua grande scuola, con lo stesso Sergio Friscia che ha confidato come i primi tempi si siano rivelati in realtà i più importanti per lui e i tanti colleghi dell’epoca: “Eravamo tutti alle prime armi, ci siamo costruiti dal nulla. Questa è stata la nostra forza” ha detto l’artista in una intervista concessa a LaNotizia.it.

Della vita privata di Sergio Friscia invece non si hanno molte informazioni, con l’attore che è sempre stato particolarmente riservato sulle questioni di cuore e di famiglia, mentre molte cose in più si sanno riguardo al lavoro e alle questioni professionali.

Sergio Friscia e la coppia d’oro con Roberto Lipari

Negli ultimi anni il noto comico e cabarettista palermitano ha formato una coppia d’oro con il collega e amico Roberto Lipari dietro il bancone di Striscia la notizia. I due siciliani, infatti, sono stati ribattezzati da molti come i nuovi Ficarra e Picone, un’etichetta di certo non indifferente. Riguardo all’amico Roberto Lipari, in una intervista rilasciata tra le colonne di Super Guida TV, Sergio Friscia ha svelato dei curiosi retroscena riguardo al legame costruito nel tempo con l’amico:

“Pur non essendo una coppia artistica, lo stiamo diventati con il tempo. Roberto l’ho visto crescere. Venne a vedere il mio primo spettacolo quando era piccolo e disse alla mamma che voleva diventare come me”.