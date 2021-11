Sergio Friscia/ “Il mio cognome fa rima con Striscia, Ricci mi ha scelto per questo”

Sergio Friscia conduce Striscia la notizia con Roberto Lipari

Sergio Friscia, da 10 anni inviato di Striscia la notizia, torna alla guida dal Tg Satirico di Canale 5 con Roberto Lipari, dopo il debutto lo scorso anno con il veterano Salvatore Ficarra. “Sono felice di essere l’unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo. Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo”, ha scherzato il comico, come riporta TgCom24. Il suo partner Roberto Lipari, intervistato da Repubblica, ha detto di Friscia: “In un mondo di luci e paillettes, lui è rimasto vero e autentico, ma finisce per farti fare ricreazione anche quando c’è l’ora di storia, questo è il suo difetto”.

Sergio Friscia: 31 anni di carriera

Sergio Friscia è davvero emozionato per la sua nuova avventura come conduttore di Striscia la notizia, come ha scritto in un lungo post sui suoi canali social: “Ebbene si… ci siamo ! È arrivato il grande giorno… Io e il mio compagno di questa straordinaria nuova avventura, Roberto Lipari, siamo emozionati, felici, carichi… e pronti a mettercela tutta per regalarvi tante serate di risate, allegria, leggerezza, emozioni, e qualche momento di riflessione”. Il comico, nato a a Palermo nel 1971, ha iniziato il suo percorso artistico professionale nel 1990. Friscia festeggia così 31 anni di carriera sedendosi per la seconda volta dietro il tavolo di Striscia la notizia: “La mia forza, la mia energia, il mio sognare, crederci ancora e divertirmi… lo devo sempre e soltanto a TUTTI VOI”, ha scritto su Instagram.

