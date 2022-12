Sergio Friscia/ Il ricordo della nonna a Verissimo: “Mi ha insegnato lei a cucinare, a Natale noi…”

Sergio Friscia e il ricordo della nonna a Verissimo

C’è anche Sergio Friscia tra gli ospiti di questa nuova puntata di Verissimo, in onda oggi sabato 3 dicembre. Se lo definissimo ‘comico’ si arrabbierebbe, in quanto ha sempre combattuto determinate etichette, tipiche del mondo dello spettacolo. “C’ho messo 15 anni per fare un provino per un ruolo drammatico, per Il capo dei capi e Squadra antimafia. C’era sempre qualcuno tra gli addetti ai lavori che liquidava tutto con ‘ma Friscia è comico!’ “, ha ammesso sconsolato in una interessante intervista rilasciata al portale tvblog.it.

Il conduttore di Striscia la Notizia si è ritagliato uno spazio importante nel cuore del pubblico, che lo apprezza più che mai in tandem con Roberto Lipari su Canale 5. “Siamo una delle tante scommesse vinte di Antonio Ricci: non siamo coppia, apparteniamo a generazioni differenti, siamo diversissimi, lui è molto attento e metodico, io istintivo e vado a braccio, ma quando si è palesata l’idea di lavorare insieme a Roberto ne sono stato subito molto convinto, sapevo che avrebbe funzionato“, ha detto Sergio Friscia, spiegando così i motivi del successo del famoso tg satirico.

A Verissimo racconta di sua nonna, svelando: “Il Natale? Io ricordo i pranzi e le cene con nonna che cucinava benissimo, mi ha insegnato anche a cucinare, a me piace tanto. È anche un modo per riunirci con le nostre famiglia, anche per questo straordinario mestiere che facciamo che ci tiene sempre in giro.”

Per quanto riguarda il suo percorso nel mondo dello spettacolo e della tv, l’attore e conduttore ringrazia chi ha creduto più di ogni altro in lui, nei momenti in cui non era scontato. “Devo tutto ad una casting director che ha fatto bene il suo dovere, ha visto la foto inviata dalla mia agenzia e ha detto: ‘A me questa faccia non sembra solo comica’. Ha insistito e alla fine mi hanno chiamato e ho fatto il provino. Senza di lei forse oggi continuerei ad avere l’etichetta di comico”, ha spiegato Friscia.

La sua forza, ad ogni modo, è la poliedricità. “Mi muovo tra tv, radio, teatro e cinema“, spiega orgoglioso il conduttore. Quella di Striscia la notizia è una sfida che il pubblico sta premiando positivamente. E in questo senso Sergio è certo che il merito sia da condividere con il collega Roberto: “L’ho visto crescere, credo si percepisca la nostra voglia di divertirci e di divertire, con leggerezza, con umiltà, al servizio del programma e del pubblico. Quando andiamo in onda l’idea è di fare casino come se fossimo all’ultimo banco a scuola”.











