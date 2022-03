Sergio Friscia: “Una donna si è approfittata di me”/ “Mi ha usato e mi ha ferito”

Sergio Friscia è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Ciao Maschio”, trasmissione di Rai Uno condotta da Nunzia De Girolamo e andata in onda nella serata di sabato 12 marzo 2022. In primis, il siciliano ha rivelato di essere testardo: “Ho sempre inseguito i miei sogni andando contro tutto e tutti, non seguendo mai i consigli. Ho scelto le strade più impervie, però sono il tipo che ce la mette sempre tutta per riuscire a ottenere quello che desidera. Quando tengo a qualcosa, sia sul lavoro sia in amore, sono fatto così. Sono testardo a prescindere, soprattutto quando so di essere nella ragione. Odio i soprusi, odio le ingiustizie. Lotto sempre contro le cose che non vanno. Mi arrabbio molto, soprattutto per la mancanza di rispetto, di umiltà, di meritocrazia”.

Sergio Friscia/ “Michele Guardì mio grande maestro, io cresciuto con valori sani”

I suoi genitori avrebbero desiderato un figlio con un posto di lavoro sicuro, “solo che io già da piccolo facevo casino, imitavo i parenti, la zia, la nonna. Poi, a scuola, i professori. Ho sempre voluto fare questo. Credo di essere uno dei pochi casi al mondo, forse l’unico, di bambino espulso dall’asilo. Questo perché io sono cresciuto con mio cugino e mio zio, che hanno pensato bene di insegnarmi tutte le parolacce che sapevano e mi usavano per abbordare le ragazze per strada, tipo esca. Un giorno senza motivo all’asilo ho declamato le parolacce a mo’ di poesia, quindi la preside ha chiamato mia madre e mi ha detto di portarmi via, perché stavo infestando l’ambiente”.

Sergio Friscia/ "Il mio cognome fa rima con Striscia, Ricci mi ha scelto per questo"

SERGIO FRISCIA: “SOGNAVO DI FARE UN FILM CON DE NIRO”

A proposito del suo lavoro, Sergio Friscia ha asserito a “Ciao Maschio” che, se sua mamma fosse andata in pensione, lui avrebbe potuto entrare in banca al posto suo, perché era dirigente. Il punto è che “io non mi sono proprio presentato. Mi avrebbero trovato ammazzato dopo due giorni, proprio non ce la faccio. Io non posso stare fermo, volevo fare questo, volevo inseguire i miei sogni e ancora sto facendo dalla gavetta. Non si arriva mai e soprattutto nel tempo, nella società in cui viviamo ho imparato a ridimensionare un po’ i sogni, quelli che avevo da bambino”.

Fidanzata Sergio Friscia, chi è?/ Amori tra mistero e desiderio di privacy

All’inizio si hanno ambizioni enormi, poi “capisci che il mondo va in un certo modo, che puoi fare il massimo, ma non dipende solo da te. E quindi, insomma, le ridimensioni. Però sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. Cosa sognavo? Volevo fare un film con De Niro e un one man show. Insomma, tante cose. Però, ripeto, sono contento di quello che ho ottenuto”.

SERGIO FRISCIA: “HO SUBÌTO UNA DELUSIONE AMOROSA”

Per quanto riguarda l’amore, Sergio Friscia ha asserito che per fortuna “ci sono le intenditrici. Quelle che non si soffermano sull’addominale scolpito, ma una panzetta può essere un cuscino comodo a detta di molte che l’hanno provata. Loro, quindi, si accontentano di allegria, di sorrisi, di vita semplice e gioiosa. Devo dire che va bene, poi anche là sono testardo. Sono passionale, sono innamorato dell’amore”.

Ma c’è stata una delusione che l’ha scottato particolarmente a livello sentimentale: “Se trovi quella che se ne approfitta della tua generosità, della tua bontà, sicuramente ti fai male, parecchio. A me è capitato. Pensavo fosse sincera, in realtà poi ho capito che mi ha utilizzato per le cose che desiderava. Io sono uno che poi dà veramente incondizionatamente, ma sono così anche in amicizia. Quindi, quando mi butto a capofitto sul rapporto, io veramente mi tolgo un rene da vivo e lo do, perché sono fatto così, ma non perché voglio qualcosa in cambio. Però, proprio perché non mi aspetto niente in cambio, non mi aspetto neanche che mi accoltelli alle spalle o che te ne approfitti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA