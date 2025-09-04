Sergio Galeotti è stato il compagno di Giorgio Armani, morto giovanissimo: le parole dello stilista.

Sergio Galeotti è stato il compagno più importante della vita di Giorgio Armani, scomparso a 91 anni. Sergio Galeotti è stato un architetto e incontrò Giorgio Armani alla mitica Capannina di Forte dei Marmi, in Versilia, nel 1966. Sono rimasti insieme fino al 1985 e fu proprio l’architetto a spingere Giorgio Armani che era stato già scoperto da Nino Cerruti a mettersi in proprio tentando di conquistare con il suo nome il mondo della moda.

«Sì, mi diede coraggio, fiducia. Mi disse: tu hai un potenziale importante. Sergio aveva visto i miei vestiti, si era reso conto che potevo arrivare più lontano. Allora il mondo della moda a Milano era gestito da persone un po’ adulte. Io ero giovane, avevo stimoli diversi», ha raccontato lo stilista ad Aldo Cazzullo e Paola Pollo per il Corriere dello Sera. A mettere fine alla loro storia è stato il tragico destino: Sergio Galeotti, infatti, morì nel 1985 a causa di un infarto.

Giorgio Armani e il dolore per la morte di Sergio Galeotti

La morte di Sergio Galeotti è stato un dolore fortissimo per Giorgio Armani che, nel nome del compagno, lancia Emporio Armani, una linea dedicata ai più giovani. Al Corriere della Sera, ricordando la perdita di Sergio Galeotti, lo stilista dichiarò: “Quando morì Sergio, morì una parte di me. Devo dire che mi complimento un po’ con me stesso, perché ho retto a un dolore fortissimo. Un anno tra un ospedale e l’altro, io per non ferirlo ho continuato a lavorare, gli portavo le foto delle sfilate, negli ultimi tempi vedevo le lacrime ai suoi occhi”, le parole dello stilista.

“Fu un momento estremamente difficile, che ho dovuto superare anche contro l’opinione pubblica. Sentivo dire: Armani non è più lui, sarà sopraffatto dal dolore, non ce la farà da solo… Anche per questo, a chi mi chiedeva una partecipazione nella Giorgio Armani, rispondevo: no, grazie, ce la faccio da solo“, il ricordo dello stilista.