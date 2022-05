Sergio Japino, chi è il compagno storico di Raffaella Carrà/ “Ci siamo guardati…”

Sergio Japino, la collaborazione con Raffaella Carrà e…

Sergio Japino è stato il compagno di Raffaella Carrà per ben 17 anni. Japino e la Carrà infatti, hanno vissuto una lunga storia d’amore, che è stata anche un proficuo sodalizio artistico ed anche dopo la fine della relazione, i rapporti fra loro sono rimasti ottimi. Si forma come ballerino presso la scuola di Gino Landi, dunque avvia la propria carriera sul piccolo schermo all’inizio degli anni ‘80, in veste di coreografo per Fantastico 3 e per Pronto, Raffaella? Allora nasce la sinergia artistica fra Iapino e la presentatrice, che li porterà a firmare alcune grandi produzioni televisive, anche quando, al termine degli anni Novanta, la relazione sentimentale terminerà. In tanti spettacoli della Carrà c’è lo zampino di Francesco Japino.

Raffaella Carrà chi è?/ Tentò di salvare l'Eurovision in Italia

Un esempio è la trasmissione Raffaella Carrà Show del 1988. La sua partecipazione lo conduce ad essere ospite d’onore in Benvenuta Raffaella, speciale del dicembre 1987, una sorta di dietro le quinte del nuovo programma per Finvest, con brevi interviste sia a Raffaella che a Sergio. Partecipa in parecchie altre trasmissione, da regista e coreografo, ne Il Principe Azzurro (1989) e Ricomincio da Due (1990-91), entrambe con la Carrà. Nel 1991 cura, invece, la regia di Fantastico 12. Inoltre, firma il successo di Carràmba che sorpresa e Carràmba che fortuna. Si tratta di format dall’enorme consenso popolare, i quali segnano il ritorno di Raffaella sul piccolo schermo italiano.

Raffaella Carrà, com'è morta? La malattia che l'ha uccisa/ "Un cancro devastante…"

Il primo incontro tra Sergio Japino e Raffaella Carrà: “Un colpo di fulmine…”

Nel 2008 Sergio Japino si occupa della regia di Salvemos Eurovisión, format guidato dalla Carrà sulla TVE, e dello show legato all’Eurovision Song Contest 2011 su Rai 2, diretto a sua volta dalla Carrà. Quand’è il 2019 lavora dietro la macchina da presa in A raccontare comincia tu, spazio di interviste e racconti a cuore aperto su Rai Tre, per due stagioni, in primavera e in autunno, presentato dalla Carrà. E’ stato proprio Sergio a comunicare la scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta lo scorso 5 luglio per una terribile malattia ai polmoni.

Enzo Paolo Turchi/ Il ballerino del "Tuca tuca", Raffaella Carrà? "Una sorella"

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Sergio aveva svelato qualche dettaglio sul loro primo incontro: “Facevo il ballerino per insegnare agli altri i movimenti. Ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla”. I due poi si separarono ma nonostante tutto rimane tra loro una solida amicizia. Sergio Japino raccontò: “Siamo legati nell’anima, più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. Non si sono sposati, e non sono neppure arrivati bambini, seppur Raffaella covasse un forte desiderio di maternità: “Ero dal ginecologo per un controllo e ho fatto l’amara scoperta: era troppo tardi”, aveva rivelato a OK Salute nel 2011. “Fu come sbattere la faccia contro il muro”, aggiunse la conduttrice. Un amore che era cambiato nel corso del tempo ma che non era mai morto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA