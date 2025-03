Raffaella Carrà e Sergio Japino, storia di un legame davvero speciale

Sergio Japino è stato l’ultimo compagno dell’indimenticabile Raffaella Carrà. La showgirl lo incontrò dopo la fine della sua storia d’amore con Gianni Boncompagni e rimarrà al suo fianco per diciassette lunghi anni. Nonostante le strade sentimentali, ad un certo punto, si separarono, il legame rimase comunque solidissimo, come confermò la stessa Raffaella Carrà in una intervista dopo la separazione. “L’amore magari cambia ma non muore”, disse in una toccante intervista al Corriere della Sera parlando del suo rapporto con Sergio Japino.

Mentre quest’ultimo enfatizzava il grande percorso amoroso condiviso fino a quel momento con la sua Raffaella: “Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. Una storia che racconta anche sogni infranti, come quello della mancata maternità.

Raffaella Carrà, la mancata maternità fu “come sbattere contro un muro”

Raffaella Carrà infatti sognava da tempo di diventare madre e quando scoprì di essere ormai ‘fuori tempo’ dovette fare i conti con un vero e proprio trauma. “È stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà”, rivelò candidamente in un passaggio a Ok Salute. Japino, dal canto suo, l’ha sempre rincuorata, ricordandole di avere già migliaia di figli in giro per il mondo, grazie alle adozioni che aveva promosso con la sua influenza televisiva.

“Raffaella Carrà era una donna fuori dal comune, eppure dotata di spiazzante semplicità”, il ritratto dipinto da Sergio Japino, ovviamente sempre vicino alla sua amata durante la malattia che la portò via nel 2021. Fino alla fine Sergio non ha mai fatto mancare il suo amore e il suo supporto alla persona che ha amato più di ogni altra.