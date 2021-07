Sergio Japino e la figlia Jessica/ Quando Raffaella Carrà svelò “Ha sofferto perché…”

Riservato e composto, nell’amore come nel suo dolore per la morte di Raffaella Carrà. Sergio Japino è stato al fianco della sia ex compagna fino al suo ultimo respiro e anche dopo, nella camera ardente e ai funerali. Quella con Raffaella, d’altronde, è stata una storia di grandissimo amore e stima ma non sempre semplice. Ai tempi in cui si misero insieme, infatti, scrissero di loro cose molto spiacevoli, spesso puntate sull’aspetto fisico di Sergio. Arrivarono a definirli “La bella incontra la bestia”, e non si tratta dei commenti più negativi. Una questione sulla quale Raffaella si espresse nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair anni fa, dichiarando: “Furono cattivi, anzi mostruosi ed è inutile dire una balla: Sergio ne soffrì. Che poi posso dirle?” dichiarò, non senza chiaro dispiacere, Raffaella ricordando quei momenti.

Quando Raffaella Carrà difese Sergio Japino dalla critiche: “Brutto? Mai!”

Raffaella Carrà guardava Sergio Japino con occhi ben diversi da quelli di chi scriveva commenti tanto cattivi. “Con lui ho tantissime cose in comune e Sergio, tra l’altro, non è mai stato brutto. – dichiarò la showgirl in quella occasione, sottolinenado come fosse – impensabile. Qualcuno ha mai fatto un appunto del genere su Costanzo a Maria De Filippi? Non credo”. Ciò che si conosceva della loro storia era ciò che la stessa Raffaella raccontava, senza, tuttavia, mai entrare nei particolari. Poco noto, d’altronde, è il fatto che Sergio abbia avuto una figlia, Jessica, con un’altra donna. Non si sa, invece, se attualmente abbia al suo fianco una compagna.

