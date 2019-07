SERGIO JAPINO, EX COMPAGNO RAFFAELLA CARRÀ/ “L’amore può cambiare, ma non muore”

Chi p Sergio Japino ex compagno di Raffaella Carrà

Sergio Iapino è stato l’uomo e compagno di Raffaella Carrà per tantissimo tempo. Un rapporto di tipo professionale che si è poi trasformato in qualcosa di più. Tutto è nato durante un passo a due come ha raccontato lo stesso ex ballerino in un’intervista rilasciata a Sorrisi: “Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla”. Raffaella e Sergio si sono incontrati per la prima volta durante la trasmissione “Millemilioni” dove lui era assistente coreografo di Gino Landi. Da allora sono, nel bene e nel male, inseparabili diventando una delle “coppie” artistiche di maggior successo della televisione italiana.

Sergio Japino: “con Raffaella Carrà è tutto molto naturale”

Un rapporto unico e speciale quello tra Raffaella Carrà e Sergio Japino che ancora oggi sono grandi amici e collaboratori. Nessun segreto tra i due come ha sottolineato lo stesso regista di tanti programmi di successo della mitica Raffa Nazionale: ” il segreto non c’è! La ricetta non la conosco, è tutto molto naturale tra noi! Va avanti perché abbiamo un buonissimo rapporto e nel lavoro ci intendiamo bene”. I due sono stati legati sentimentalmente per 17 anni dal 1980 al 1997, un amore importante che è finito senza riuscire a realizzare il sogno di entrambi di avere un bambino. Un sogno che la Carrà ha realizzato in parte riversando questo amore sui suoi nipoti come ha raccontato alla stampa: “mi sono per così dire circondata d’infanzia per colmare quel vuoto che avevo dentro. La spontaneità e l’innocenza di questi bimbi mi permette di invecchiare in modo sereno”. Sulla storia d’amore finita con Japino, la Carrà ha detto: “Con Sergio è stato diverso. Siamo sempre insieme perché l’ amore può cambiare, ma non muore”.

Sergio Japino: “Raffaella Carrà è una magnifica donna”

Sergio Japino e Raffaella Carrà sono ancora oggi molto uniti e grandi complici. Parlando proprio della conduttrice, il regista ha dichiarato a Sorrisi: “è una magnifica donna di casa. E cucina molto molto bene. Ha scritto anche un libro di ricette, più di cento, e io ho fatto da cavia. Uno dei piatti è dedicato a me, “lo stinco di Sergio”: uno stinco di vitello al forno con delle erbe particolari”. Anche lui, ricordando la storia d’amore con la Carrà, ha voluto precisare che dopo 17 anni d’amore le cose sono cambiate, ma l’affetto è rimasto immutato. “Non c’è un prima o un dopo. Anzi, il nostro rapporto di lavoro migliora ogni giorno” ha sottolineato il regista, che non rimprovera nulla alla grande Raffa: “a me piace così com’è. Si discute, anche molto, ma meglio di così non potrebbe andare”.



