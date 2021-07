Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ Un amore che non è mai finito

Sergio Japino è stato uno dei grandi amori di Raffaella Carrà. Tra il regista e la grande star della televisione italiana c’è stato non solo un grandissimo amore, ma anche un sodalizio professionale che è durato per anni. Ad annunciare la morte di Raffaella Carrà è stato proprio Sergio Japino che ha detto addio alla donna con cui ha condiviso un pezzo importante della sua vita. Sergio Japino e Raffaella Carrà si sono amati davvero tanto. Sempre molto schivi e riservati hanno preferito far parlare il loro sodalizio professionale vivendo l’amore che li aveva travolti in privato. In alcune occasioni, però, era stata la stessa Raffaella a parlare della sua lunga storia d’amore con Sergio Japino confermando di aver vissuto un sentimento forte e importante che, con il tempo, si era trasformato in affetto vero e sincero.

Raffaella Carrà è morta/ Ultime notizie, Sergio Iapino: "È in un mondo migliore"

Sergio Japino: “Io e Raffaella Carrà legati nell’anima”

Un legame unico quello che ha unito Sergio Japino e Raffaella Carrà. A confermarlo, qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, aveva raccontato: “Raffaella e io siamo legati nell’anima”, ha detto Japino diverso tempo fa a Sorrisi, “siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. A parlare del rapporto speciale che avevano anche dopo la fine della storia d’amore era stata la stessa Carrà che, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, aveva annunciato la decisione di separarsi da Japino. “Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perchè da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di vivere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”, raccontava Raffaella la cui scomparsa, oggi, lascia un vuoto profondo nel cuore di Japino.

