Sergio Marchionne, storia della sua vita su Rai 3/ Chi era l’uomo che ha rivoluzionato la Fiat?

Sergio Marchionne, documentario su Rai 3 sulla storia della sua vita

Questa sera, venerdì 17 dicembre, alle 21.25 su Rai 3 (disponibile anche su Rai Play) va in onda il documentario “Sergio Marchionne”, scritto da Giovanni Filippetto, e diretto da Francesco Miccichè. La prima serata firmata Rai Documentari racconterà la storia di Sergio Marchionne, la figura chiave che ha rivoluzionato l’industria dell’automobile. Il documentario ripercorre le tappe principali della vita del manager: l’infanzia in Abruzzo e l’emigrazione in Canada; la ribellione giovanile e gli inizi come dirigente; fino alla consacrazione negli Usa e poi in Italia. Infine, l’improvvisa scomparsa nel 2018 a soli 66 anni. Chi era, in realtà, Sergio Marchionne? Il manager aveva fatto della riservatezza e della semplicità il suo cavallo di battaglia, a partire dal suo look: occhiali da vista e maglione scuro, lontano dall’immagine del top manager in giacca e cravatta.

Il ritratto di Sergio Marchionne

“Sergio Marchionne” è un documentario dal taglio internazionale che si basa su un vasto repertorio tra Rai Teche, Istituto Luce-Cinecittà, CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa (Ivrea), Meeting di Rimini, le più prestigiose università italiane, Ferrari, La7, RSI e soprattutto gli archivi privati di Stellantis. Il manager verrà raccontato anche dai suoi più stretti collaboratori, come Maria Cristina Zilocchi, la sua assistente personale in Fca. Non mancheranno interviste ai principali esponenti della politica, Matteo Renzi, dei sindacati, Maurizio Landini e Marco Bentivogli, del giornalismo, Mario Calabresi, Massimo Gramellini e Gianni Riotta, e dell’imprenditoria italiana e non, come John Elkann, Oscar Farinetti e Luigi Gubitosi, e Steven Rattner, capo Task Force Industria Automobilistica dell’Amministrazione Obama.



