Sergio Mascheroni, morto preparatore Crotone/ L’ex Milan aveva 43 anni

Lutto nel mondo del calcio: è morto Sergio Mascheroni, il preparatore atletico del Crotone si è spento ad appena 43 anni. Secondo quanto riporta Leggo, si è trattato di una tragica fatalità: l’uomo sarebbe stato vittima di un incidente durante una battuta di caccia sulle montagne della Valle Antrona, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Mascheroni, che vantava un passato da preparatore del Milan, sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: il suo corpo è stato rinvenuto dal soccorso Alpino e dai militari del SAGF della Guardia di Finanza di Domodossola, ma per lui non c’è stato niente da fare. Crotone sotto choc per la prematura scomparsa del braccio destro di mister Stroppa: «Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo tutti alla famiglia di Sergio. Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale».

SERGIO MASCHERONI E’ MORTO, IL CORDOGLIO DEL MILAN

«Non riusciamo a credere a quanto accaduto: non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio», le parole del presidente rossoblu Gianni Vrenna in una nota. La morte di Sergio Mascheroni lascia un grande vuoto e anche l’Assessore allo Sport della città calabrese, Giuseppe Frisenda, ha voluto testimoniare la propria vicinanza: «Mi associo al dolore della famiglia, della società e del mondo dello sport crotonese per la scomparsa di Sergio Mascheroni». E sono tantissimi i club che si sono stretti attorno la famiglia del preparatore atletico, dal suo ex Foggia al Pordenone, passando per Juve Stabia e Trapani, ma non poteva mancare il Milan: «A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolce Sergio Mascheroni avrebbe compiuto 44 anni. Da preparatore atletico del Milan, dal 2002 al 2016, ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio».

A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolce Sergio Mascheroni avrebbe compiuto 44 anni. Da preparatore atletico del Milan, dal 2002 al 2016, ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio. pic.twitter.com/Y29iefwCaT — AC Milan (@acmilan) October 2, 2019

Il Frosinone Calcio si unisce al dolore della famiglia Mascheroni e dell’ @FcCrotoneOff per la scomparsa di Sergio, preparatore atletico del club rossoblù — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) October 2, 2019

S.S.Juve Stabia partecipa al cordoglio per la scomparsa di Sergio Mascheroni, preparatore atletico del Crotone. Alla sua famiglia ed al @FcCrotoneOff vanno le più sentite condoglianze.

S. S. Juve Stabia #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JST 🐝💛💙 #trajst @Lega_B — SS Juve Stabia (@ssjuvestabiaspa) October 2, 2019





