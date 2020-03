Sergio Mattarella, diretta discorso Coronavirus/ Video 27 marzo Presidente Repubblica

Discorso di Sergio Mattarella a reti unificate oggi, venerdì 27 marzo 2020. Il Presidente della Repubblica italiana alle 19 rilascerà dichiarazioni sulla situazione difficile che l’Italia sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus. Il Capo dello Stato ha annunciato nel pomeriggio l’intervento di questa sera, in un momento complicato per il nostro Paese, visto che oggi l’Italia ha registrato un record negativo dell’emergenza Covid-19, quello dei morti in un solo giorno. Sono 969 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerso dal bollettino della Protezione civile. Sarà dunque significativo anche in chiave internazionale, perché il Capo dello Stato potrebbe lanciare un messaggio chiaro all’Unione europea. Il discorso del Presidente della Repubblica potrà essere seguito in diretta tv e streaming video. Verrà trasmesso infatti da tutte le reti, di conseguenza potete usufruire dei loro servizi streaming se non potete seguirlo in tv. A disposizione c’è anche il canale YouTube della Presidenza della Repubblica Italiana, Quirinale.

Clicca qui per seguire in diretta il discorso del Presidente della Repubblica

CORONAVIRUS, IL PRECEDENTE DISCORSO DI SERGIO MATTARELLA

L’ultimo discorso di Sergio Mattarella è stato breve ed essenziale, nello stile a cui ci ha abituato il Presidente della Repubblica. Due settimane dopo l’inizio dell’emergenza, a inizio marzo, il Capo dello Stato in tre minuti e mezzo ha lanciato un messaggio al mondo. In primis, ha rivendicato la trasparenza con cui l’Italia affronta la crisi sanitaria. Ma poi c’è stato un appello alla responsabilità ai leader di opposizione e ai cittadini in ansia. Quindi, ha sottolineato l’efficienza del nostro sistema sanitario, di cui possiamo andare orgogliosi. Le avanguardie del nostro sistema stanno infatti resistendo, nonostante i limiti. Ma Mattarella ha anche evidenziato la necessità di potenziarlo a livello di personale e attrezzature. Quello del Presidente della Repubblica è stato dunque un discorso rassicurante e al tempo stesso un monito a non perdere tempo. Non è mancato un richiamo alle regioni e alle incertezze dell’esecutivo, richiamato ad un’azione più precisa.

L’ULTIMO DISCORSO DI MATTARELLA





© RIPRODUZIONE RISERVATA