Sergio Mattarella è ricoverato in ospedale per un “intervento programmato” che non desta preoccupazione. E’ quanto riporta l’agenzia Ansa, citando fonti del Quirinale, e la notizia fa subito il giro dei media italiani nelle ultim’ora di radio, televisioni e siti web. Pochi i dettagli, che si apprendono da varie fonti media al momento sul ricovero in ospedale del Presidente della Repubblica, che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per l’applicazione di pacemaker.

Mattarella firma la 'Legge Morandi'/ Ma avverte: "Discrimina le unioni civili rispetto ai matrimoni"

L’ospedale in via puramente cautelativa avrebbe in programma di tenerlo semplicemente sotto osservazione, ma le sue condizioni – come è stato diffuso ovunque – non desterebbero alcuna preoccupazione.

Sergio Mattarella ricoverato in ospedale per problemi cardiaci: una operazione di innesto di un pacemaker

Le stesse fonti del Quirinale hanno specificato all’Ansa che il Presidente Sergio Mattarella ha lavorato in serata, prima del ricovero, in tutta tranquillità ricevendo il Presidente del Montenegro. Come potete vedere dal video diffuso dal Quirinale, il Presidente Mattarella è apparso sereno e sorridente, per nulla affaticato o teso, durante l’incontro con il Presidente Montenegrino Milojko Spajić non dando certo l’impressione di una condizione fisica debilitata.

DECRETO SICUREZZA/ Cosa resta ancora da fare per tutelare (meglio) le forze dell’ordine

Sui social è comunque arrivato un augurio di pronta guarigione del Presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello stato, che recita “Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo.”. Se ci saranno aggiornamenti o ulteriori dettagli sullo stato di salute di Sergio Mattarella vi terremo informati.

Video, Sergio Mattarella incontra il presidente del Montenegro Milojko Spajić