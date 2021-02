Sergio Mirante, chi è?/ Il campione di nuoto calabrese morto a 30 anni a causa di…

Uno dei protagonisti delle storie di oggi di C’è posta per te sarà proprio il giovane Sergio Mirante, campione di nuoto calabrese stroncato a 30 anni da un mare incurabile. Secondo le prime anticipazioni sembra che in studio ci saranno proprio i suoi genitori che hanno ricevuto la posta da qualche familiare proprio per ricordare l’amore del loro figlio e l’intera città che si è stretta intorno a loro per affrontare questa sconvolgente perdita. Era il 2019 quando i genitori di Sergio si sono stretti alla figlia Fabiana, alla nuora e ai colleghi tutti, per dire addio a Sellia Marina al giovane che nella vita faceva l’architetto, nuotava e giocava a calcio con i suoi colleghi dell’Ordine. Un ragazzo pieno di vita, con tanti interessi e amici, che si è visto portare via da un male incurabile.

Sergio Mirante, chi è? Il campione di nuoto calabrese morto a 30 anni

A lui in Calabria è dedicato uno speciale torneo di nuoto ma anche un’associazione che ha come scopo quella di promuovere attività benefiche. Proprio la loro pagina ufficiale social ieri ha annunciato la sorpresa in onda questa sera durante il people show di Maria de Filippi che dovrebbe ospitare proprio Federica Pellegrini, magari proprio per fare lei stessa una sorpresa ai suoi genitori: “Dopo tante parole, curiosità, supposizioni e voci di corridoio, oggi possiamo svelarvi e annunciarvi con ufficialità che domani sera, a canale 5, si parlerà del Nostro Sergio. Appuntamento alle ore 21.30, canale 5 “c’è posta per te”. Domani sarà il giorno in cui Sergio entrerà nelle case e nei Cuori di chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo”.



