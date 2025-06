Classe 1974, nato a Bilbao ma praticamente ‘adottato’ dal pubblico italiano; Sergio Muniz inizia proprio nel nostro Paese la sua ascesa nello showbiz dilettandosi inizialmente come modello a Milano. Il vero ‘boom’ dal punto di vista della notorietà coincide con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2004 dove riuscì a laurearsi vincitore. Trova così, sfruttando la cresta dell’onda, il vero baricentro delle sue ambizioni professionali: il mondo della recitazione. Tra serie tv e film per il grande schermo si è affermato nel settore riscuotendo ampi consensi ma senza dimenticare le esperienze televisive come dimostrato dall’avventura a Tale e Quale Show nel 2020.

Proprio ai tempi della sua partecipazione nel talent condotto da Carlo Conti, Sergio Muniz finì al centro di un’accesa polemica con protagonista anche il noto cantante Ghali. L’attore inciampò imitando l’artista optando per un trucco nero al volto, richiamando alla storia della ‘blackface’ che culturalmente e socialmente rimanda ad aspetti razziali e denigratori. Ghali, senza prendersela direttamente con il cantante, alzò la voce in rete per dimostrare il suo dissenso trovando poi le totali scuse, qualche giorno più tardi, proprio da parte di Sergio Muniz a Domenica In: “Mi dispiace, non conoscevo la storia della ‘Blackface’” – spiegava l’attore – “Posso solo chiedere scusa, sono molto dispiaciuto che si sia sentito offeso; volevamo solo omaggiare l’artista”.

Nel 2013 Sergio Muniz ha dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto riguardante la sua salute; una malattia improvvisa partita da sintomi che pensava più banali rispetto a quello che è poi stato il reale calvario vissuto. “La causa di tutto quel malessere era una grave esofagite” – raccontava l’attore: “Tutto è partito da un singhiozzo durato due giorni”. Inizialmente, come raccontato in un’intervista del passato a Verissimo, non aveva dato particolare peso ad una patologia come l’acidità gastrica; ammise però di aver sottovalutato le reali conseguenze che hanno messo a dura prova la caparbietà con la quale si è sempre distinto sul set.

“Andai in pronto soccorso; ero esasperato, così ho scoperto un’esofagite da reflusso gastroesofageo”. Sergio Muniz ha così seguito le cure di rito e fortunatamente tutto si è risolto per il meglio ma l’apprensione, in quel periodo, non fu certamente poca.