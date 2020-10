Sergio Muniz è Cat Stevens/ Canterà il brano “Father & Son”? (Tale e Quale Show)

Sergio Muniz è Cat Stevens nella quinta puntata di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda su Rai Uno leader degli ascolti del venerdì sera. Il modello spagnolo è reduce a dirla tutta da una puntata, la quarta, in agrodolce. Forse avvantaggiato dalla possibilità di interpretare un brano del connazionale Miguel Bosè, nel portare in scena “Se tu non torni” l’ex vincitore de L’Isola dei Famosi non è comunque riuscito a conquistare i giudici al punto di meritare di far parte della prima metà della classifica. Il fatto di poter ricalcare in maniera del tutto spontanea l’accento iberico che caratterizzava la canzone di Miguel Bosè lo ha issato al massimo fino alla sesta posizione. Le critiche maggiori sono state rivolte al suo aspetto, più che alla performance. Loretta Goggi ha infatti sottolineato: “Avrei evitato di gonfiarlo, visto che Miguel ha il viso allungato come lui”. D’accordo con lei anche il collega Giorgio Panariello.

Ma quale sarà il brano di Cat Stevens che Sergio Muniz interpreterà nella quinta puntata di Tale e Quale Show in onda oggi su Rai Uno? Talmente è vasto il repertorio del cantante britannico di padre greco-cipriota e madre svedese che indovinare la canzone assegnata a Muniz risulta particolarmente complicato. Se noi dovessimo scommettere, però, punteremmo su “Father & Son”, brano famosissimo in tutto il mondo che sembra adattarsi perfettamente alle corde di Sergio Muniz. Staremo a vedere questa sera se la nostra previsione si rivelerà azzeccata. Quel che è certo è che Muniz tenterà di migliorare il riscontro da parte dei giurati. Nove, su un massimo di 15, i punti assegnatigli da Giorgio Panariello; identico giudizio anche da parte del giudice speciale della serata, Luca Argentero. Dieci punti a testa invece da parte di Loretta Goggi e gli altri concorrenti. Il più critico in assoluto? Vincenzo Salemme con i suoi otto punti. Qui in basso trovate il video di Sergio Muniz che interpreta Miguel Bosè: voi che voto gli avreste dato?





