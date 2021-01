Sergio Muniz è diventato papà/ È nato Yari, secondo figlio dell’attore spagnolo

Sergio Muniz è diventato papà per la seconda volta. L’attore spagnolo e la compagna Morena Firpo, insegnate di Yoga, sono diventati genitori del piccolo Yari. È un nome di origine russa che vuol dire “eletto di Dio”, mentre nell’antica lingua dei Maya significa invece “figlio del Sole”. A dare l’annuncio è stato Muniz su Instagram, dove ha condiviso la foto in bianco e nero della sua mano che accarezza la manina del neonato. Il dolce scatto è stato accompagnato da una citazione di José Saramago: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio”. Dopo l’annuncio della nascita del piccolo Yari, la bacheca Instagram di Sergio Muniz è stata inondata di messaggi di auguri da parte dei follower e dei personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi alcuni ex concorrenti di Tale e Quale Show, a cui l’attore spagnolo ha partecipato.

Sergio Muniz papà per la seconda volta: è nato Yari

Sergio Muniz e Morena Firpo stanno insieme da quasi 5 anni. Si sono conosciuti a un corso di Yoga. Per amore di Morena l’attore spagnolo ha lasciato Milano per trasferirsi in Liguria. La coppia vive in una villa a Framura, vicino a Bonassola, insieme a molti animali: galline, tre gatti e da poco un cane di nome Arcibaldo. Qui hanno trascorso il lockdown: “Queste esperienze cementano solo chi è già solido, e noi lo siamo. I vicini di casa ci hanno fatto la spesa durante l’isolamento e avevamo uno spazio verde per stare all’aria aperta”, ha detto l’attore in una recente intervista. Sergio Muniz prima di Yari è diventato papà di Giorgia, oggi 12 anni, avuta dal matrimonio con la modella Beatrice Bernardin. Il matrimonio tra Sergio e Beatrice è durato dal 2009 al 2016. Muniz ha ufficializzato il divorzio nel 2017, senza svelare mai i motivi di questa rottura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Múñiz Llorente (@sergiomunizllorente)





© RIPRODUZIONE RISERVATA