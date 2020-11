Sergio Muniz/ E’ Ghali nel torneo di Tale e Quale Show 2020, vincerà?

Sergio Muniz è Ghali nel torneo di Tale e Quale Show 2020

Sergio Muniz è Ghali nella nuova puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020 e questa volta davvero l’attore rischia grosso. Questo girone non sta andando come dovrebbe e per lui le cose non si mettono bene e i fan lo sanno bene. Dopo i primo flop delle scorse settimane, venerdì scorso, l’attore è riuscito a risalire un po’ la china chiudendo al quinto posto con 47 punti ma a pari merito con Francesco Monte. Proprio loro due che erano i favoriti di questa edizione continuano a rimanere in coda e andare avanti con un po’ di affanno perendo sotto i colpi delle nuove leve, siamo sicuri che l’interpretazione di Ghali di Sergio Muniz potrebbe aiutarlo davvero a cambiare le carte ma solo se riuscirà a portare a casa l’esibizione e questo è il bello.

Sergio Muniz conquista 47 punti con Julio Iglesias ma…

La settimana scorsa una mano di aiuto è arrivata proprio dalla possibilità di portare sul palco un suo connazionale, Julio Iglesias, con tutto quello che questo ha significato per lui che già nelle puntate scorse di Tale e Quale Show 2020 ne aveva fatto un po’ richiesta parlando con i giudici. La cadenza, la lingua e le movenze lo hanno aiutato e non poco anche se Sergio Muniz si è saputo calare nei panni di molti altri artisti, anche molto diversi da lui. I movimenti lo hanno reso straordinariamente uguale al cantante mettendo insieme sicuramente una delle prove migliori di questo torneo anche se questo non si è tradotto in un primo posto. Piccolo screzio in giuria è arrivato con Gabriele Cirilli che si è detto convinto che sia una fortuna per lui cantare in spagnolo e l’attore ha fatto subito notare che i suoi colleghi cantano spesso in italiano, quindi la parità c’è e ci deve essere. Come andrà questa sera nei panni di Ghali?



© RIPRODUZIONE RISERVATA