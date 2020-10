Sergio Muniz è Miguel Bosè/ Sarà facile interpretare il connazionale? (Tale e Quale Show)

Sergio Muniz sarà Miguel Bosè in occasione della quarta serata del talent show di Rai Uno Tale e Quale Show. L’attore, cantante e modello originario della Spagna si calerà nei panni del connazionale, anche lui diventato molto famoso in Italia grazie a numerosi lavori. Nel corso della terza puntata, il performer ispanico si è trasformato in Maurizio Vandelli, storico leader degli Equipe 84 e capace di farsi conoscere anche da solista. Nel complesso, si è trattata di una buona esibizione di un personaggio certamente non facile. La giurata Loretta Goggi ha definito l’esibizione fantastica, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria sul testo. Vincenzo Salemme ha sottolineato la capacità di emergere durante la seconda parte del brano, con una performance di ottimo livello. Giorgio Panariello ha avuto un sussulto dovuto alla notevole somiglianza fisica e vocale, unita ad un accento preso molto bene. Ubaldo Pantani imita Gianluigi Buffon e ha parlato della piccola difficoltà di Muniz in alcune pronunce della lingua italiana, elogiandolo dopo la titubanza iniziale.

Sergio Muniz, Tale e Quale Show: così la settimana scorsa

Sergio Muniz, in virtù della sua interpretazione di Tutta mia la città nei panni di Maurizio Vandelli, ha conquistato la settima posizione nella terza serata di Tale e Quale Show, con un punteggio totale di 42 punti. Ubaldo Pantani gli ha assegnato un quinto posto, Panariello un sesto e la Goggi e Salemme un ottavo. Bisogna poi aggiungere i cinque punti ricevuti da parte di Luca Ward, per un piazzamento che si è rivelato comunque positivo per un artista che vuole mettersi in mostra. Ora Muniz si trova all’ottavo posto nella classifica generale del talent show, a soli tre punti da Francesco Paolantoni e nove davanti a Luca Ward. L’obiettivo è cercare di andare avanti nella trasmissione ed evitare l’eliminazione dopo la sesta puntata, prendendo parte al Torneo insieme ai migliori dell’edizione 2019.

