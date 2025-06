Sergio Muniz, attore apprezzatissimo dal pubblico italiano, si è confidato a lungo con Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera dove ha presentato anche un nuovo singolo musicale, “Il Pescatore”. Nato come modello, ottiene un grande successo come concorrente de L’Isola dei Famosi ma non tutti conoscono a fondo la sua storia, dall’inizio della sua carriera fino alla malattia del figlio Yari, il quale è affetto da una patologia molto rara che gli rende la vita davvero difficile.

Sergio Muniz, chi è: malattia, il caso ‘blackface’ e carriera/ “Dopo un singhiozzo durato 2 giorni…”

Nato in Spagna nel 1975, Sergio Muniz inizia a fare il modello a soli 20 anni, trasferendosi in Italia per fare carriera nel mondo della moda: “Ho lavorato per quasi tutti i marchi più importanti nell’arco di 10 anni, ho girato tutto il mondo e ho imparato tanto. Ma ormai mi sembra una vita fa e, nel frattempo, la moda è cambiata molto“, aveva raccontato a Spagnaculturaescienza.it. Nel corso del tempo diventa anche un cantante collaborando con i Terapia Band nel 2017, ma già nel 2009 muoveva i primi passi nel mondo della musica con il suo singolo “La Mar“, che ottenne molto successo.

Sergio Muniz, malattia del figlio Yari: cos’è l’epidermolisi bollosa e perchè è invalidante

Nel 2021 nasce Yari, il figlio di Sergio Muniz e Morena Firpo. Lei, insegnante di Yoga, non si è mai rivelata troppo di fronte alle telecamere ma ha sempre preferito mantenere un profilo basso. Purtroppo, al bambino viene diagnosticata una malattia genetica rara quando aveva solo 10 mesi. Si tratta dell’epidermolisi bollosa, considerato ancora oggi come un disturbo molto raro e cronico, per il quale non sono ancora state implementate nuove cure. Viene considerata come una malattia cronica e invalidante, che rende i bambini fragili come una farfalla.

Dopo un contatto lieve con altri corpi o materiali, la persona potrebbe manifestare bolle sulla pelle e nelle mucose, rendendo difficile la vita quotidiana. In tutto ciò, Sergio Muniz e la moglie Morena Firpo hanno sempre lottato per regalare al figlio oggi ancora piccolo, una vita più semplice. Anche l’attore stesso ha dovuto combattere con qualche piccolo disturbo come l’esofagite. A Verissimo raccontò di aver sperimentato conseguenze gravi dopo l’acidità di stomaco, oggi fortunatamente risolte: “Tutto è iniziato con un singhiozzo durato per due giorni. A quel punto, pallido di stanchezza e di esasperazione, sono al pronto soccorso dove mi hanno fatto tutte le analisi del caso“.