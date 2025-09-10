Sergio Muniz - ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo - ha raccontato della malattia di suo figlio Yari.

Diversi momenti toccanti, anche divertenti, durante la puntata odierna de La Volta Buona; come sempre, il programma di Caterina Balivo si dimostra un terreno propizio per rivelazioni da parte di volti noti e lo dimostra il racconto di Sergio Muniz a proposito della malattia di suo figlio Yari. Una notizia che ha colto di sorpresa i presenti e certamente anche i telespettatori. “Soffre di epidermolisi bollosa, ha una pelle molto delicata”.

La malattia del figlio di Sergio Muniz presenta caratteristiche singolari e certamente problematiche; tra l’altro, si tratta di una patologia particolarmente rara: “Solo altri 4 casi al mondo”, ha spiegato l’attore come riporta Adnkronos. In tal senso, ha posto l’accento sull’importanza della ricerca: “E’ importantissima, così come la sanità pubblica”.

A dispetto dell’apprensione e dei timori che ovviamente attanagliano il suo suolo di papà, Sergio Muniz si è detto speranzoso a proposito della malattia di suo figlio Yari. Il piccolo – nato nel 2021 dalla relazione con Morena Firpo – potrà infatti giovare di un nuovo trattamento che potrebbe lenire ulteriormente la sua condizione. “Ora sta bene, è stata sviluppata una nuova proteina che lo aiuta a compensare la mancanza di collagene nella sua pelle”. Impossibile non notare la commozione negli occhi dell’ex modello che certamente avrebbe preferito una situazione più spensierata per suo figlio Yari; la speranza è che, grazie anche ai passi in avanti della ricerca da lui raccontato, tutto possa risolversi per il meglio il prima possibile.