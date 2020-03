Sergio Muniz/ “Preoccupato per la mia ragazza, è in India e non la fanno rientrare”

Sergio Muniz ha parlato stamane in collegamento via Skype con Storie Italiane, programma in onda tutte le mattine su Rai Uno. Il noto attore spagnolo si trova attualmente in Italia, ma la sua famiglia è invece in Spagna, dove l’epidemia è esplosa nelle ultime ore, sulla falsa riga di quanto accaduto nel Belpaese: “La mia famiglia si trova in Spagna, vicino a Bilbao – ha spiegato – sono nel focolaio dei Paesi baschi. Come stanno vivendo queste giornate? Sono chiusi in casa, mio fratello piccolo è sempre in giro perchè guida i tir, mentre mio fratello più grande che gestisce l’impresa è a casa”. Muniz racconta di come in Spagna si stia vivendo quanto già accaduto in Italia un paio di settimane fa, con un’iniziale disinformazione e la preoccupazione che è poi montata sempre più con l’aumento dei casi infetti e soprattutto delle vittime.

SERGIO MUNIZ: “IN SPAGNA STESSA SITUAZIONE CHE IN ITALIA”

“Stanno vivendo la stessa situazione che stiamo vivendo qui in Italia – ha aggiunto Munoz – all’inizio c’erano informazioni discordanti, sembrava una semplice influenza e la gente ovviamente agiva di conseguenza, qualcuno la prendeva sul serio altri no, poi ovviamente abbiamo visto che la situazione si è aggravata e adesso sono tutti a casa”. Munoz è preoccupato per la sua famiglia ma anche e soprattutto per la sua fidanzata, che si trova attualmente non in Europa: “Sono preoccupato più per la mia compagna – spiega ad Eleonora Daniele – perchè in questo momento è in India e non riesce a tornare, hanno chiuso i voli e la Farnesina non ci può aiutare, hanno detto così, ho la telefonata registrata. Hanno chiuso tutta l’india e questo mi preoccupa molto visto che significa che la situazione è molto grave anche lì, io vorrei che tornasse il prima possibile, ma non troviamo il modo. E’ andata in India – conclude – prima di questi problemi, è lì da un mese e mezzo quasi due, è andata lì per lavoro perchè insegna”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA