Sergio Muniz sarà Mal/ Loretta Goggi: “Sei sempre molto credibile” (Tale e Quale Show)

Sergio Muniz sarà Mal nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020 in onda questa sera su Rai1. Per la felicità di Carlo Conti la trovata di portare sul suo palco l’attore sta funzionando alla grande visto che la classifica parla chiaro e, nonostante il suo carattere un po’ timido e introverso, ha già raggiunto il quinto posto in classifica generale, ma come se la caverà nei panni di Mal? Siamo sicuri che l’esperimento potrebbe volgere a suo favore portando sul palco le movenze e la voce del noto interprete, ma come la mettiamo con il lavoro al trucco e parrucco? In quel caso ci sarà qualche complicazione alla luce della fisicità dei due ma siamo sicuri che il vero punto di forza saranno gli occhi. Questo basterà a convincere i giudici e il pubblico a casa? In attesa di scoprirlo nella puntata di questa sera, vediamo insieme come è andata la sua ultima esibizione nei panni di Cat Stevens sulle note di Father and Son.

SERGIO MUNIZ CREDIBILE NEI PANNI DI CAT STEVENS, VINCERA’ QUESTA EDIZIONE?

Il colpo d’occhio è stato subito impressionante, vederlo chitarra in mano, seduto sulla sua bella sedia e la sua voce una ciliegina di una torta che ha conquistato anche i giudici a cominciare da Loretta Goggi. Per lui, dopo la standing ovation del pubblico, solo complimenti anche da parte del presidente, Nino Frassica, che si è detto davvero sorpreso per la sua esibizione. Giorgio Panariello ringrazia per il salto nel tempo mentre la Goggi lo ha trovato molto, molto credibile sia nella voce che nell’aspetto. Sergio Muniz ammette di saper anche suonare la chitarra ma questa non era attaccata. Vincenzo Salemme lo ha trovato molto bravo e sui complimenti tutti si sono trovati d’accordo. Come andranno adesso le cose per lui che questa sera dovrà interpretare Mal? Lo scopriremo solo tra qualche ora.



