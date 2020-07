Sergio Muniz/ “Sono pieno di difetti. La mia fidanzata Morena…” (C’è tempo per)

Sergio Muniz torna ad essere ospite di C’è tempo per, la trasmissione mattutina di Raiuno condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. L’attore, fidanzato con Morena, con lei ha scoperto un nuovo mondo, quello dello yoga che gli ha aperto la mente. Schivo e riservato, l’attore spagnolo ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Un’avventura che lo costrinse a trascorrere tantissimo tempo da solo facendosi apprezzare per la dolcezza del suo carattere. Da allora, però, il numero delle corteggiatrici è aumentato, ma Sergio Muniz non si è mai sentito il sogno delle donne. “Mi conosco, sono pieno di difetti”, ha detto recentemente proprio ai microfoni di C’è tempo per nella puntata dell’8 luglio. Se le donne, dunque, vedono in lui un sex symbol, Sergio si considera una persona semplice con una vita normale come ha confermato anche la fidanzata Morena. “Sergio è una persona fondamentalmente semplice però ogni tanto come tutti gli uomini ha le sue complicazioni”, ha raccontato Morena a C’è tempo per lo scorso 21 luglio.

SERGIO MUNIZ TORNA IN TV CON TALE E QUALE SHOW?

Sergio Muniz, salvo qualche ospitata in tv, è lontano da un po’ dal piccolo schermo. Tuttavia, l’attore spagnolo potrebbe presto tornare ad essere un protagonista della tv italiana partecipando ad uno dei programmi più amati di Raiuno. Secondo un’indiscrezione riportata in esclusiva da Tv Blog, infatti, Muniz sarebbe tra i provinati della nuova edizione di Tale e Quale Show che dovrebbe tornare in onda a settembre. “Fra i provinati per l’edizione 2020 di Tale e quale show segnaliamo anche l’attore Sergio Muniz, che ha dimostrato di essere anche un bravo cantante avendo pubblicato nel 2009 il singolo “La mar”, mentre dal 2016 collabora con i Terapia band, inoltre per due stagioni ha fatto parte del cast del musical Mamma mia”, scrive Tv Blog. Muniz, dunque, tornerà in tv con Carlo Conti.



