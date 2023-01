Sergio Muniz, Verissimo/ L’amore per la fidanzata Morena, la malattia del figlio e…

Sergio Muniz ospite di Silvia Toffanin: intervista a Verissimo

C’è anche Sergio Muniz tra gli ospiti di sabato 7 gennaio a Verissimo, nel mitico salotto di Silvia Toffanin. L’attore si racconta tra presente, passato e futuro, in una intervista che si preannuncia ricca di curiosità e chicche. Ma chi è Sergio Muniz? In molti lo ricordano per la fortunata partecipazione all’Isola dei Famosi, nell’ormai lontano 2004, quando riuscì a trionfare aggiudicandosi il titolo di campione nel reality condotto ai tempi da Simona Ventura. Da quel momento in poi, il grande salto nel mondo della tv.

E’ dopo appena un anno dal successo in Honduras che, Sergio Muniz, debutta come protagonista, nel ruolo di Alfredo Germonti, nella miniserie tv di Canale 5, La signora delle camelie, ed è nel 2006 che comincia a muovere i primi passi in tv nella madre patria, in Spagna. Muniz è anche conosciuto per la sua attività di cantante: nel 2009 è uscito il singolo La Mar, mentre nel 2014 è arrivato il primo Ep, La Playa. Nel 2020 altro talento in tv, questa volta Tale e quale show, dove ottiene un ottimo riscontro tra il pubblico. Infine il suo primo singolo in lingua italiana, Camminare, assieme a Luca Battistini.

Per quanto concerne la sua vita privata, sappiamo che Sergio Muniz si è sposato nel 2009 con Beatrice Bernardin, con la quale si è lasciato nel 2017. Attualmente l’attore e cantante spagnolo è fidanzato con Morena, un’insegnate di yoga che ha conquistato il suo cuore e a cui è molto legato. In passato aveva confidato della sua malattia, il reflusso gastroesofageo, un problema che gli ha causato non pochi disagi nel corso della sua vita.

“Crampi alla bocca dello stomaco, talmente intensi e dolorosi da non riuscire neppure a reggermi in piedi, né tanto meno a mangiare o a bere. Potevo solo stare a letto, preda di quegli spasmi continui e acuti che non mi davano tregua”, ha raccontato Muniz, in apprensione anche per la malattia rara di cui soffre il figlio, l’epidermolisi bollosa, confidata in una intervista rilasciata a Storie Italiane.

