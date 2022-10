Sergio Muniz: “Yari? Gioia e responsabilità”/ “Cuore per Beatrice batte tanto”

Il grande attore e modello spagnolo, ormai da anni adottato dall’Italia, Sergio Muniz, è stato intervistato questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina. Sergio Muniz sta avendo un grande successo nei teatri del nostro Paese grazie al musical “Mamma Mia” ispirato al celebre film con la colonna sonora degli Abba: “Quando ho deciso di fare l’attore? – le parole di Sergio Muniz – non l’ho deciso io, avevo già studiato recitazione perchè facevo pubblicità televisive, facevo il modello. Avevo già studiato molte pubblicità – ha ribadito – dovevo prepararmi davanti ad uno schermo, dovevo dire ogni tanto anche due parole, avevo un minimo di preparazione, poi quando ho fatto L’Isola dei famosi nel 2004, 18 anni fa, sono iniziate a piovere offerte di lavoro per fiction e altri lavori e ho iniziato a fare l’attore. Ho visto che mi piaceva moltissimo questo lavoro, ad un certo punto ho deciso che il modo migliore di continuare a crescere era il teatro e allora sono finito nel musical”.

Massimiliano Ossini ha quindi incalzato Sergio Muniz sul suo figlio, il piccolo Yari: “Ha un anno e nove mese ormai, una gioia ma anche un lavoro, una grandissima responsabilità. E’ importante portare i bimbi piccoli al teatro? Non lo porterei a vedere Mamma mia perchè finiamo a mezzanotte, lui piangerebbe, ma è molto importante il teatro, insegna a gestire le emozioni. Il lavoro del teatro – aggiunge – è provocare e creare emozioni, noi viviamo di emozioni, le nostre decisioni vengono prese dagli stati emotivi, è molto importante quindi saperle gestire, quindi il teatro è molto importante”.

SERGIO MUNIZ, LA MOGLIE BEATRICE E LO YOGA

Chiusura dedicata alla moglie, Beatrice Bernardin: “Siamo bellissimi insieme? Grazie – risponde Sergio Muniz – per lei il cuore batte tanto, abbiamo deciso di intraprendere il resto della vita insieme, una decisione importante e bisogna battere all’unisono, non è facile, non è tutto rose e fiori, qualche aritmia c’è ogni tanto, ma è normale. Lo yoga è una delle cose nuove che ho intrapreso grazie a lei che lo fa di lavoro. Lo yoga aiuta molto in tutto, sono millenni che si studia per migliorare se stessi, yoga in se vuol dire unione di corpo, mente e spirito, è un bilanciamento per vivere e stare meglio”.

