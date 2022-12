Sergio, padre Alex Di Giorgio/ “Quando ho fatto coming out mia madre era preoccupata”

Sergio, il padre di Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio, concorrente di Ballando con le stelle 2022, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 19 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Nella puntata di sabato 17 dicembre del programma di Milly Carlucci, il nuotatore ha ballato con il padre Sergio, ex vigile del fuoco. “Quando da bambino andavo a trovarlo in caserma mi sembrava di entrare in un cartoon. Per me era ed è un eroe”, ha detto Alex parlando del padre. Il padre di Alex ha ricordato i momenti difficili della vita del figlio: “Alex da bambino rideva sempre, poi per tanto tempo non l’ho visto più sorridere. Qui ha ritrovato il sorriso, è uscito dal tunnel”. Poi ha ricordato l’avventura sportivo del figlio: “Ha iniziato a nuotare da piccolino, poi ha iniziato a vincere sempre di più e sono arrivate le Olimpiadi, il sogno di tutti gli atleti. Nonostante i problemi d’asma e qualche infortunio ha girato il mondo e mia moglie ed io lo abbiamo sempre seguito e supportato”.

Alex Di Giorgio, il coming out: la reazione dei genitori

Dopo l’esibizione di Alex Di Giorgio con il padre Sergio, il giurato Fabio Canino ha detto: “Il padre di Alex è quello che vorrebbero tanti ragazzi. Tanti genitori dovrebbero lasciarsi andare…”. Qualche settimana fa, già ospite di Serena Bortone, Alex Di Giorgio ha parlato del suo coming out e di come hanno reagito i suoi genitori: “Ho capito che ero attratto da ragazzi, avevo 22 anni, non ero pronto a dirlo, ma le prime persone che mi sono venute in mente sono state i miei genitori, non se lo aspettavano minimamente”. Poi ha ricordato la reazione della madre: “Inizialmente era preoccupata per ciò che poteva aspettarmi nel contesto che vivevo, in quanto nell’ambiente sportivo, alcuni anni fa, non si aveva la spalla che ti potesse proteggere e fare stare sereno. Oggi i social hanno un po’ smorzato determinati tabù, che però ancora resistono”.

