Sergio, papà Alex Di Giorgio/ “Mio figlio vivace, un giorno smise di sorridere…”

Alex di Giorgio e il rapporto speciale instaurato con papà Sergio: “Ha coraggio e forza, per me come un eroe”

C’è ancora grande emozione tra i fan di Ballando con le Stelle per la meravigliosa esibizione che papà Sergio e suo figlio Alex di Giorgio hanno regalato al pubblico sabato scorso. Un’esibizione speciale, frutto di un rapporto solido e pieno di amore e rispetto reciproco. “Papà ha fatto il vigile del fuoco, ha coraggio e forza, si è messo a disposizione della vita altrui, per me è come un eroe. Quando andavo da lui in caserma mi sembrava di entrare in un cartoon”, ha raccontato il ragazzo nella clip andata in onda la settimana scorsa. Papà Sergio è felicissimo di questa nuova avventura intrapresa da Alex, a suo avviso rappresenta una sfida personale che il figlio porterà fino in fondo, comunque vada.

Sergio, padre Alex Di Giorgio/ “Quando ho fatto coming out mia madre era preoccupata”

“Alex era un bambino vivace da piccolo, ma poi per molto tempo non rideva più tanto. Ora, negli ultimi tempi, ha ripreso a sorridere e questo mi fa piacere perché significa che sta uscendo da vari tunnel…”, ha raccontato papà Sergio durante la prima finale del talent show. “Quando l’ho visto a Ballando con le Stelle è stato sorprendente perché lui è un tronco d’albero, come si dice in gergo, però si è impegnato ed è stata una sfida”, ha aggiunto Sergio di Giorgio.

ALEX DI GIORGIO E MORENO PORCU SONO FIDANZATI?/ Papà Sergio: "Genitori si sgancino"

CLICCA QUI PER RIVEDERE SU RAIPLAY L’ESIBIZIONE DI ALEX DI GIORGIO E SUO PADRE SERGIO

Sergio di Giorgio carica il figlio Alex per la finale di Ballando con le stelle 2022: “In famiglia siamo orgogliosi perché…”

Per il papà di Alex, serviva e serve gran coraggio per fare ciò che ha fatto il ragazzo in queste settimane su Raiuno. “Io penso che danzare con una ballerina sia più semplice, tra due maschi è peggio ma è stata una sfida per lui. Lui ha iniziato a nuotare da piccolo, poi ha collezionato vittorie fino alle olimpiadi, il sogno proibito degli atleti. Quando tornava in vasca cercava sempre dove eravamo”.

Alex Di Giorgio: "Ho avuto molti crolli emotivi"/ "Tradimento è stato un trauma"

“Per noi è stata una cosa immensa e io e mia moglie siamo orgogliosi, anzi di più, perché lui nonostante i problemi ha vinto tantissimo. E noi lo abbiamo seguito in tutto il mondo, con gioia e amore, con supporto. E’ stato un campione all’ultima bracciata, chissà che non possa fare l’ultima gambata qui a Ballando”. A proposito della sua famiglia, invece, Alex ha detto: “Ho preso metà da papà e da mamma, da lui la parte più riflessiva e calma, mentre da lei l’essere combattivo. Papà lo ringrazio perché era per terra pronto a raccogliermi se fossi mai caduto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA