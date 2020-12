Sergio Perez nuovo pilota Redbull/ Formula 1, nel 2021 affiancherà Max Verstappen

FORMULA 1, PEREZ NUOVO PILOTA REDBULL NEL 2021

Grandi novità in casa Redbull: la casa austriaca ha infatti appena annunciato Sergio Perez come suo pilota per la prossima stagione 2021 della formula 1. La scuderia delle lattine dunque stravolge ogni piano e decide di puntare sul giovane pilota messicano per il prossimo campionato del mondo: al suo fianco il confermassimo Max Verstappen, vincitore dell’ultimo Gp di Abu Dhabi e terzo miglior pilota nel campionato del mondo che ha da poco chiuso i battenti. Dunque nessun anno sabbatico per Checo, che lasciato il posto nei box della Racing Point, finalmente farà il suo debutto al volante di una delle big del campionato della formula 1, prendendo il posto che fu di Alexander Albon. Il pilota tailandese non è stato dunque confermato dalla dirigenza Redbull, ma pure rimarrà in scuderia come tester e terzo pilota: non ci sarebbe stato comunque spazio per lui neppure in Alpha Tauri, tra il rinnovo di Gasly e l’annuncio di Tsunoda. Netta retrocessione dunque per il pilota classe 1996 che pare non aver pienamente convinto la dirigenza di Milton Keynes, con solo 105 punti trovati in campionato (contro i 214 trovati da Verstappen, alla guida della medesima macchina) e prestazioni al di sotto delle attese, in una stagione comunque complicata.

PEREZ PILOTA REDBULL NEL 2021: L’ANNUNCIO SOCIAL E I COMPLIMETI DI VETTEL

Dunque sarà Sergio Perez il nuovo pilota della Redbull nella stagione 2021 della formula 1: per la casa delle lattine un pilota di grandissimo talento con cui costruire assieme a Max Verstappen una formazione veramente aggressiva in vista del prossimo campionato del mondo. Chiaramente, dato l’annuncio, Perez si è detto impaziente di cominciare questa nuova avventura con il team austriaco: “Sin da quando sono in Formula 1 ho sempre sperato di poter correre per una squadra che puntasse al titolo. Sarà motivo di orgoglio essere in griglia con i colori della Red Bull. È una squadra che ha la mia stessa mentalità vincente. Sono qui per fare risultati”, le sue prime parole tramite i profili Redbull. E di certo i tifosi del team di Horner sono impazienti di vedere come Checo si comporterà al volante della Redbull. Per il messicano dopo tutto il 2020 è stato davvero un anno fantastico in termini di risultati: 4^ posto nel mondiale piloti e uno sfiorato terzo posto anche in quella costruttori con la Racing point, ma soprattutto tanti punti e tanta continuità in pista. Per Perez infatti il tabellino del 2020 della Formula 1 racconta di 13 piazzamenti a punti in 15 prove disputate, con un successo in Sakhir e il podio in Turchia. La notizia ha poi trovato il plauso anche di Sebastian Vettel che sui social si è complimentato: “Avete preso un pilota vero, ragazzi. Grandissime congratulazioni a entrambi”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA