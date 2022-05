Sergio Perez papà per la terza volta/ Il dolcissimo gesto di “zio” Verstappen

Sergio Perez diventa papà per la terza volta

Il pilota Sergio Perez è diventato papà per la terza volta. Lui e la sua dolce metà Carola sono al settimo cielo, naturalmente, così come gli amici e i colleghi del piloti che hanno mostrato grande vicinanza alla coppia in queste ore di grande gioia. Verstappen, ad esempio, ha gà indossato i panni di “zio”, rivelandosi molto premuroso nei confronti di Sergio Perez, Carola e del nuovo arrivato Emilio.

Inutile dire che per il pilota sia un periodo da incorniciare, seppur molto impegnativo, essendo impegnato con la Red Bull a Barcellona per il GP di Spagna. Insomma al di la di quanto possa accadere in pista, in casa Perez tira aria di grande festa, emozioni e gioie.

Emilio, il terzo figlio di Sergio Perez: regalo speciale di ‘zio’ Max Verstappen

Come dicevamo il terzo figlio di Sergio Perez è stato celebrato a dovere dal compagno di squadra Max Verstappen. Il pilota, infatti, ha subito fatto recapitare dei bellissimi regali per il nuovo arrivato Emilio. Max Verstappen ha così indossato affettuosamente i panni di “Zio”, con un regalo che non è passato inosservato agli appassionati: la tutina con il numero “33”, quel numero con cui il pilota si è laureato campione 2021. Insomma accoglienza da urlo per il piccolo Emilio. In casa Red bull la festa continua…

